Wizz Air bude lietať z Košíc do Kolína nad Rýnom



KOŠICE 4. apríla (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Wizz Air bude lietať z Košíc do nemeckého mesta Kolín.



Linka začne prevádzku 25. júna, pričom z Košíc do Kolína sa bude lietať dvakrát týždenne, podľa letného letového poriadku vo štvrtok a v nedeľu, a v pondelok a piatok podľa zimného letového poriadku. Na tlačovej besede informovala manažérka pre komunikáciu spoločnosti Wizz Air Sorina Ratz. Zároveň dodala, že od 23. júna začne premávať dvakrát týždenne aj linka Košice - Tel Aviv..



Spoločnosť očakáva, že obe linky prispejú k rozvoju obchodu a hospodárskych vzťahov, ako aj k rozvoju turizmu. Svoju úlohu pri výbere Kolína zohrala nielen skutočnosť, že ide o významné nemecké mesto, ale aj fakt, že o zriadenie tejto linky bol záujem aj vo verejnosti.



„Je to významný míľnik pre letisko Košice, ale aj pre celé východné Slovensko, sever Maďarska a západ Ukrajiny,“ povedal zástupca výkonného riaditeľa spoločnosti Letisko Košice, a. s. a člen predstavenstva Tomáš Jančuš.





Ako povedal predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, Košice dlho čakali na otvorenie leteckého spojenia s niektorým nemeckým mestom a po niekoľkoročnom úsilí sa to podarilo, lebo v meste fungujú mnohé nemecké firmy. Zároveň dodal, že letecké spojenie umožní zvýšenie prílevu turistov do Košíc, ale aj komfortnejšie cestovanie.



Primátor Košíc Richard Raši uviedol, že v Košiciach a okolí pôsobí viac ako 60 firiem z Nemecka, ktoré mali záujem o existenciu takejto linky.



Wizz Air reaguje na rastúci dopyt zákazníkov a aktuálne ponúka 12 spojení do 11 destinácií v 9 krajinách z troch slovenských letísk. V roku 2016 Wizz Air zaznamenal 25-percentný ročný nárast na slovenskom trhu, keď prepravil vyše 300 000 cestujúcich.



