Werenski či Provorov búrajú mýty o mladých obrancoch v NHL

NEW YORK 28. decembra (WebNoviny.sk) - Severoamerická hokejová NHL nebývala k mladým obrancom žičlivá. Spravidla trvá roky, kým sa hráči s bránením v popise práce uchytia v niektorom z klubov najkvalitnejšej súťaže na svete.



V tejto sezóne je všetko inak. Ofenzívnym hviezdam ako Auston Matthews či Patrik Laine zdatne konkurujú v boji o Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika aj Zach Werenski či Ivan Provorov. Obaja devätnásťroční zadáci až bláznivo rýchlo naberajú skúsenosti a sebavedomie vo svojej prvej sezóne v NHL.



Stále viac mladých obrancov preberá čoraz dôležitejšie úlohy



Američan Werenski si našiel miesto v prvej obrannej dvojici Columbusu Blue Jackets po boku 22-ročného krajana Setha Jonesa. Rus Provorov sa dokonca vyšplhal až na úplný vrchol hierarchie medzi obrancami Philadelphie. Obaja dokazujú, že prienik ich o niečo starších kolegov, ako sú Rasmus Ristolainen, Colton Parayko, John Klingberg či Morgan Rielly nebol náhodou. A to sa ešte so cťou pretĺka súťažou iba 18-ročný benjamínok Jakob Chychrun z Arizony.



"V obrane sa vyžaduje viac tvrdosti a aj zodpovednosť je vyššia. Od týchto chlapcov sa očakáva, že vykročia správnym smerom," uviedol tréner Columbusu John Tortorella a pridal postreh k svojmu talentovaného zverencovi: "Veľa vecí zvláda vďaka svojej mentálnej vyspelosti. V jeho prípade to nie je o svaloch, ale o psychike. Udivujúce sledovať, čoho je vo svojom veku schopný". Werenski trávi na ľade v priemere 21:30 min, nazbieral už 22 kanadských bodov za 6 gólov a 16 asistencií a 8 plusových bodov. Tortorella ho bez rozpakov posiela aj na presilové hry, takže 12 kanadských bodov dosiahol pri početnej výhode. "Mám rád vysoké nároky, na ľade sa mi páči vo všetkých situáciách. Keď mi dá tréner nejakú úlohu, jediný tlak je ten, ktorý si na seba utvorím ja sám," prezradil svoju filozofiu Werenski, osmička draftu 2015.



"Stále viac mladých obrancov preberá čoraz dôležitejšie úlohy. Kluby im dávajú dôveru podstatne skôr, ich vývoj sa urýchľuje," spozoroval Werenského partner v obrane Jones jav, ktorý súvisí aj so snahou organizácií ušetriť peniaze pod platovým stropom. "Myslím si, že celé je to o príležitosti. Keď ju dostanete, budete robiť chyby a strácať puky, ale to všetko sú skúsenosti a zbieranie sebavedomia," tvrdí Jonesov bývalý kolega Ryan Ellis, v súčasnosti obranca Nashvillu.



Rýchly vzostup môže byť aj predzvesťou budúceho útlmu



Vo Philadelphii dali v minulej sezóne šancu Shaynovi Gostisbeherem a vyplatilo sa. Teraz v jeho šľapajach kráča Provorov, ktorému pomohlo aj dlhodobé zranenie Marka Streita. Ruský obranca nesklamal ani zoči-voči najväčším hviezdam súťaže, ako sú Connor McDavid či Tyler Seguin. "Azda najpríjemnejším prekvapením je u neho vyrovnanosť jeho výkonov. Ivan je mentálne aj fyzicky pripravený na náročné situácie," konštatoval tréner Flyers Dave Hakstol. Provorov sa okrem spoľahlivej práce v defenzíve odvďačil 15 kanadskými bodmi (3+12), v priemere odkorčuľoval 21:02 min.



Rýchly vzostup však môže byť aj predzvesťou budúceho útlmu, aký v súčasnosti prežívajú Seth Jones či Aaron Ekblad. Hokejoví obrancovia, to je predsa len iná alchýmia ako s útočníkmi. "Podľa môjho názoru majú mladí obrancovia náročnú pozíciu. Keď sa dostanú do väčšieho víru, potom je ťažké dosiahnuť, aby loď zosilnela. To si vyžaduje viac času. Obrancovia, to sú viac tankery ako rýchle člny," upozornil tréner Washingtonu Barry Trotz, ktorý bol pri Jonesových začiatkoch v NHL.