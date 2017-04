Weiss mladší zverejnil video z jazdy, pre ktorú sa dostal do problémov

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalista Vladimír Weiss mladší reagoval na medializované informácie z ostatných dní a v piatok večer prostredníctvom svojej verifikovanej facebookovej prezentácie zverejnil videozáznam z jazdy, pre ktorú mal od októbra problémy s políciou.



"Na základe agresívnych a nepravdivých článkov a dokumentov v nich, ktoré nemali byt medializované, rozhodol som sa, že zverejním aj ja jeden z dôkazov, ktorý ma zbavil viny. Video z auta nebolo doposiaľ zverejnené, pretože bolo použité na pomoc vyšetrovaniu, a bolo mi odporučené, aby som žiaden z dôkazov nemedializoval. Keďže bol prípad v posledných dňoch ukončený, no napriek tomu sa médiá snažia presvedčiť verejnosť o mojej vine, rozhodol som sa tento dôkaz prestrieť verejnosti. Mrzí ma najmä to, že celá kauza trápi moju rodinu, blízkych a taktiež mojich fanúšikov, ktorých si vážim. Som vychovaný ako čestný človek, ktorý si ctí pravdu. Ak by som v osudný večer vozidlo viedol, k činu sa priznám," uviedol Weiss..







Futbalista odmietol dychovú skúšku



Dvadsaťsedemročný krídelník bol vo vozidle, ktoré zastavila policajná hliadka v nedeľu 2. októbra 2016 v skorých ranných hodinách v Bratislave. Weiss sa odmietol podrobiť dychovej skúške a nesúhlasil ani s odberom krvi, predviedli ho na policajnú stanicu. Zo zverejneného šestnásťsekundového záznamu vyplýva, že v aute sa nachádzalo minimálne desať ľudí vrátane Weissa.



O Weissovu kauzu sa od stredy zaujíma generálna prokuratúra, a to v súvislosti s rozhodnutím okresnej prokuratúry v Bratislave, ktorá zastavila trestné stíhanie proti Weissovi vedené pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie," uviedol pre portál denníka Nový Čas hovorca okresnej prokuratúry Michal Šurek. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I v marci ukončil vyšetrovanie prípadu s návrhom na podanie obžaloby.



Čižnár dal celú vec preskúmať



"Generálny prokurátor Slovenskej republiky JUDr. Jaromír Čižnár vydal na základe medializovaných informácií pokyn na preskúmanie trestnej veci obvineného Vladimíra W. ml. Generálna prokuratúra SR v trestnej veci obvineného Vladimíra W. ml. tak preskúma zákonnosť právoplatného uznesenia prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I o zastavení trestného stíhania. Za týmto účelom si vyžiadala príslušný vyšetrovací spis," uviedla vo štvrtok pre agentúru SITA hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.



Vladimír Weiss je hráčom katarského klubu Al-Gharafa. Pôvodne figuroval v nominácii trénera SR Jána Kozáka na októbrové zápasy proti Slovinsku (0:1 v Ľubľane) a Škótsku (3:0 v Trnave) v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska. Ján Kozák sa napokon rozhodol nevyužiť Weissove služby v týchto stretnutiach. Príležitosť mu dal v novembrovom trnavskom dueli kvalifikácie proti Litve (4:0) a následnom viedenskom medzištátnom prípravnom súboji proti Rakúsku (0:0), ako aj v marcovom kvalifikačnom stretnutí na Malte (3:1), v ktorom Weiss otvoril skóre. Krídelník s dobrou kľučkou reprezentoval Slovensko na MS 2010 aj ME 2016.