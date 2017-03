Washingtonu vadí Trumpov nový cestovný zákaz, požiada sudcu o zablokovanie

SEATTLE 9. marca (WebNoviny.sk) - Americký štát Washington požiada federálneho sudcu, aby zablokoval prepracovaný cestovný zákaz prezidenta Donalda Trumpa.



Washington bol prvým štátom USA, ktorý podal na súde žalobu proti pôvodnému Trumpovmu cestovnému zákazu, vydanému 27. januára. Výsledkom bolo to, že federálny sudca v Seattli pozastavil uplatňovanie tohto zákazu po celých Spojených štátoch..



Washingtonský generálny prokurátor Bob Ferguson oznámil, že štát požiada sudcu, aby rozšíril svoj dočasný súdny zákaz pôvodného Trumpovho cestovného nariadenia aj na prezidentov prepracovaný dekrét.





Trumpov zrevidovaný výnos na 90 dní zakazuje vydávať nové víza občanom zo šiestich prevažne moslimských krajín: Somálska, Iránu, Sýrie, Sudánu, Líbye a Jemenu. Výnos tiež dočasne, na 120 dní, zastavuje americký utečenecký program. Tento dekrét má začať platiť od 16. marca.



Na rozdiel od prvého dekrétu sa v novom Trumpovom nariadení uvádza, že súčasných držiteľov vstupných amerických víz sa cestovný zákaz netýka a môžu slobodne pricestovať do USA. Z nového dekrétu je tiež odstránená formulácia, ktorá by uprednostňovala náboženské menšiny.



Havaj podal žalobu proti Trumpovmu prepracovanému cestovnému zákazu už v stredu a uviedol, že poškodí jeho moslimských obyvateľov, cestovný ruch a zahraničných študentov.