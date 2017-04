Vzduch v Londýne je smrtiaci, starosta oznámil nové opatrenie

LONDÝN 9. apríla (WebNoviny.sk) - Starosta Londýna Sadiq Khan povedal, že vodiči áut, ktoré najviac znečisťujú ovzdušie, budú od apríla 2019 musieť za vjazd do mesta platiť poplatok 12,5 libry (14,6 eura), čo by malo priniesť zlepšenie kvality ovzdušia.



Spoplatnené budú automobily s naftovým motorom staršie ako štyri roky a autá s benzínovým motorom staršie ako 13 rokov. Platiť sa bude spočiatku za vjazd do centra Londýna, mesto však plánuje do roku 2021 spoplatnenú oblasť rozšíriť. Cieľom je zredukovať emisie oxidov dusíka z áut do roku 2020 na polovicu..



Starosta zdôvodnil plánované opatrenie tým, že "vzduch v Londýne je smrtiaci" a on nebude "stáť bokom a nič nerobiť". Autá s dieselovým motorom znečisťujú ovzdušie veľkým množstvom oxidov dusíka, ktoré sú spájané so zdravotnými problémami, najmä chorobami srdca a pľúc.