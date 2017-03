Vzdelávanie sme posunuli do digitálneho veku



„Dnešná generácia má k technológiám často bližší vzťah ako ku klasickým knihám. Som preto veľmi rád, že máme k dispozícii vzdelávaciu aplikáciu, ktorá hravou a modernou formou umožní lepšie pochopiť fungovanie firmy, veličiny a faktory, ktoré s reálnym podnikaním súvisia,“ povedal doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph. D., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.



Budúci manažéri či majitelia podnikov sú v aplikácii schopní hodnotiť aktuálny stav, zvoliť si stratégiu v snahe dosiahnuť určené hospodárske ciele a následne vyhodnotiť, či prijaté rozhodnutia boli efektívne. Vidia príčiny neúspechov, ale aj úspechov a dokážu modelovať budúce správanie sa nielen vlastného podniku, ale aj konkurencie a trhu. Výučba ekonomickej teórie tak dostala úplne iný rozmer – z memorovania faktov a teoretických poučiek prechádza k praktickému riešeniu a modelovaniu reality, ktorá panuje na vybranom trhu v konkrétne definovanej firme / organizácii. Umožňuje študentom vytvárať scenáre a ich riešenia tak, ako je bežné v podnikateľskej praxi..



„Dnes už musia aplikácie spĺňať viaceré dôležité štandardy. Predovšetkým musia byť používateľsky prívetivé s prehľadným rozhraním a v responzívnom dizajne, aby korektne fungovali aj na mobilných zariadeniach. SOFTIP tieto výzvy zvládol a vytvoril riešenie, ktoré nájde svoje uplatnenie nielen na UMB, ale aj na ďalších univerzitách a vysokých školách,“ dodal doc. Ing. Ján Hudec, CSc. z Katedry kvantitatívnych metód a informačných systémov Ekonomickej fakulty UMB.



Spoločnosť SOFTIP, ako slovenská jednotka na trhu podnikových informačných systémov, už viac ako 25 rokov prináša inovatívne komplexné IT riešenia, ktoré pomáhajú lepšie riadiť tisícky firiem a organizácií všetkých veľkostí. Viac informácií na .



SOFTIP je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb na Slovensku. Má 25 rokov skúseností, stará sa o viac ako 6 300 zákazníkov a je najväčším slovenským výrobcom podnikových informačných systémov. Jeho riešenia nájdete aj v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii a ďalších európskych krajinách.



Spoločnosť má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.



Kompetentnosť, spoľahlivosť a vysokú úroveň služieb si upevňuje vytváraním strategických partnerstiev s renomovanými nadnárodnými IT spoločnosťami.



SOFTIP je Microsoft GOLD Certified Partner. Už dvakrát bol ocenený titulom Microsoft Partner of the Year, ktorý je udeľovaný najlepším partnerom spoločnosti Microsoft v jednotlivých krajinách. Dôkazom využívania najvyspelejších technológií a kvality poskytovaných služieb a riešení je aj séria deviatich víťazstiev v súťaži Microsoft Industry Awards.



V roku 2007 SOFTIP uzatvoril partnerstvo aj s najväčším svetovým výrobcom podnikového softvéru, so spoločnosťou SAP. Dlhodobo je jej najlepším partnerom pre SAP Business One na Slovensku.



SOFTIP je členom IT Asociácie Slovenska.