Vývoj cien ropy bol zmiešaný, zlato zdraželo

NEW YORK 28. februára (WebNoviny.sk) - Vývoj cien ropy bol v pondelok zmiešaný. Ľahká americká ropa si prilepšila o šesť centov a uzavrela na úrovni 54,05 USD za barel.



Severomorská ropa Brent, ktorej cena slúži ako medzinárodná referenčná cena, však o 6 centov zlacnela, a to na 55,93 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu stúpla o 2 centy na 1,53 USD za galón, ale cena vykurovacieho oleja sa v podstate nezmenila a obchodoval sa na úrovni 1,64 USD za galón. .



Ceny drahých kovov sa zvýšili. Zlato si pripísalo 50 centov a uzavrelo na hodnote 1 258,80 USD za uncu. Striebro zdraželo o 2 centy, a to na 18,35 USD za uncu.



(1 EUR = 1,0609 USD)