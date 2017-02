Vývoj cien ropy bol zmiešaný, zlato zdraželo

Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu sa znížila o 2 centy na 1,52 USD za galón.NEW YORK 17. februára (WebNoviny.sk) - Vývoj cien ropy bol vo štvrtok zmiešaný. Ľahká americká ropa si pripísala 25 centov a uzavrela na úrovni 53,36 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena je medzinárodnou referenčnou cenou, však o 10 centov oslabila, a to na 55,65 USD za barel. Vykurovací olej stagnoval na úrovni 1,63 USD za galón a . Drahým kovom sa darilo. Zlato si prilepšilo o 8,50 USD a jeho cena sa zvýšila na úroveň 1 241,60 USD za uncu. Striebro tiež zdraželo, a to o 11 centov na 18,07 USD za uncu.

