Vývoj cien ropy bol zmiešaný, zlato posilnilo

NEW YORK 21. apríla (WebNoviny.sk) - Ľahká americká ropa vo štvrtok oslabila o 17 centov na 50,27 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena slúži ako medzinárodná referenčná cena, však zdražela o 6 centov a uzavrela na úrovni 52,99 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu stúpla o jeden cent na 1,67 USD za galón. Cena vykurovacieho oleja sa nezmenila a obchodoval sa na úrovni 1,58 USD za galón.. Aj ceny drahých kovov sa vo štvrtok vyvíjali zmiešane. Zlato si prilepšilo o 40 centov a uzavrelo na hodnote 1 283,80 USD za uncu. Striebro však stratilo 14 centov a kleslo na 18,02 USD za uncu.

