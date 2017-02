Vyvlastnenie Hitlerovho domu napadla exmajiteľka na súde

VIEDEŇ 31. januára (WebNoviny.sk) - Dnes už bývalá majiteľka rodného domu Adolfa Hitlera v rakúskom meste Braunau am Inn podala proti jeho vyvlastneniu sťažnosť na ústavnom súde. Príslušné rozhodnutie, ktoré v polovici decembra odhlasoval parlament vo forme zákona, totiž považuje za protiústavné.



Informáciu prinieslo dnešné vydanie denníka Kurier, načo ju potvrdil aj hovorca rakúskeho ústavného súdu Wolfgang Sablatnig. Pripustil pritom, že v "extrémnom prípade" môže dôjsť k vyhláseniu predmetného zákona za neplatný..



Advokát sťažovateľky kritizuje štát za to, že jej vzal celú nehnuteľnosť vrátane garáže a parkoviska. Za vyvlastnený majetok má dostať náhradu, ktorej výška však zatiaľ nebola stanovená, uviedla verejnoprávna stanica ORF.



Vláda sa snažila nehnuteľnosť odkúpiť už od roku 1984, s vlastníčkou sa však nedokázala dohodnúť.



Hitler (1889-1945) strávil v uvedenom dome, kde si jeho rodičia prenajali byt, prvý rok života. Počas druhej svetovej vojny budovu získal vysoký predstaviteľ nemeckej nacistickej strany, ktorý ju sprístupnil verejnosti. Po vojne sa dostala opäť do rúk pôvodných majiteľov, od roku 1972 ju však mala v prenájme vláda, aby zamedzila zneužitiu.