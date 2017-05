Vysvedčenie sa blíži: S týmto trikom bude lepšie

Podľa trénerky Michaly Dankovej idú telesná a intelektuálna kondička ruka v ruke, o to dôležitejšie je prihliadať u detí v školskom veku, aby všetok voľný čas nepresedeli za počítačom, a nadchnúť ich pre športové aktivity. „Ak dieťaťu chýba pohyb, rýchlo sa to odrazí aj na problémoch s pozornosťou a sústredením na školských hodinách,“ upozorňuje trénerka. Pomôcť môže celoslovenský projekt HÝBSA Slovensko – prináša rodinám nepreberné množstvo „ťahákov“, ako sa viac hýbať a ešte si popri tom užiť aj množstvo zábavy. To všetko s dôrazom na zážitok a rodinnú súdržnosť, nie na súťaživosť.K pestrosti v športe však neodmysliteľne patrí aj pestrosť v strave, preto je časť projektu zacielená na tipy a triky, ako variť zdravšie (a samozrejme, ešte chutnejšie!). Aby ste mali istotu, že váš školáčik má dosť energie na učenie aj hry s kamarátmi po škole, nechajte sa zlákať kuchyňou výživovej poradkyne a ambasádorky projektu HÝBSA Slovensko Miroslavy Luberdovej, ktorá svoje dobroty pripravuje z cenovo dostupných surovín z predajní BILLA. Dvojnásobná mamička má v malíčku všetky fígle na malých jedákov, čo sa dušujú, že sladkosť ovocia a zeleniny predsa nemôže konkurovať čokoláde, a rada sa o ne podelí aj s vami. Mirkine inšpirácie (nielen) do desiatového vrecúška nájdete každý pondelok v Teleráne alebo na webe hybsa.markiza.sk



