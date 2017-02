Výstavba múru začne skôr, Trump chce vyhostiť zlých ľudí

Americký prezident Donald Trump v piatok prisľúbil, že výstavba bezpečnostného múru na mexických štátnych hraniciach sa začne "čoskoro,....

WASHINGTON 24. februára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump v piatok prisľúbil, že výstavba bezpečnostného múru na mexických štátnych hraniciach sa začne "čoskoro, omnoho skôr, než bolo naplánované". Šéf Bieleho domu to vyhlásil na výročnom fóre konzervatívcov v štáte Maryland.



Trump zároveň prisľúbil, že úrady sa zamerajú na "vyhostenie zlých ľudí" z USA. Jeho komentár prichádza iba deň po tom, ako sa americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson a minister pre vnútornú bezpečnosť USA John Kelly stretli so svojimi mexickými mocenskými náprotivkami v Mexiku. Na ich štvrtkovej tlačovej konferencii po neverejnom rokovaní však nepadlo o tomto spornom pláne ani slovo..



Prezident tiež zdôraznil svoju politiku "Amerika na prvom mieste". "Globálna spolupráca, komunikácia s inými krajinami a dobré vzťahy so zahraničím sú veľmi dôležité, avšak neexistuje nič také ako globálna štátna hymna, mena či zástava. Ja reprezentujem USA ako svoju vlasť nebudem zastupovať svet," uviedol Trump.



Americký líder skritizoval i médiá, pričom označil niektoré z nich za nepriateľa. "Médiá falošných správ" obvinil z vymyslených zdrojov a odsúdil používanie nepodložených tvrdení. "Ústavná ochrana slobody tlače nám dáva i právo kritizovať falošné správy, a kritizovať ich ostro," vyhlásil prezident.