Vysokoškoláci môžu získať peniaze na uskutočnenie svojich projektov

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Študenti druhého a tretieho stupňa denného štúdia na slovenských vysokých školách sa môžu uchádzať o peniaze na uskutočnenie svojich inšpiratívnych nápadov. Nadácia Tatra banky totiž otvára už po siedmykrát grantový program Business Idea.



Cieľom je podporiť vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory ich výnimočných nápadov. Agentúru SITA o tom informovala manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu Zuzana Böhmerová..





Záujemcovia môžu svoje projekty prihlásiť do 24. apríla prostredníctvom online formulára na internetovej stránke www.nadaciatatrabanky.sk. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5000 eur. Plánovaná výška grantu je pritom 20 000 eur.



„Mladí ľudia dnes prichádzajú s množstvom skvelých myšlienok, ktoré by radi realizovali. Grantový program Business Idea umožňuje zhmotnenie skvelých ideí a tým aj ich aplikovanie do reálneho prostredia. Radi preto podporíme aktívnych študentov a pomôžeme im prekonať prvé prekážky pri realizácií ich snov, ktoré následne môžu vyústiť do reálneho podnikania,“ uviedla Böhmerová.