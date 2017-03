Vysokoškoláci môžu získať grant na štúdium v zahraničí

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) - Vysokoškolskí študenti môžu získať finančnú podporu na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. Nadácia Tatra banky totiž opäť otvorila grant Študenti do sveta. Študentov vysokých škôl tak podporuje, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. Agentúru SITA o tom informovala manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu Zuzana Böhmerová.



Nadácia poskytuje v rámci programu granty na pokrytie časti nákladov, ktoré sú spojené so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Záujemcovia o podporu musia študovať v dennej forme štúdia na niektorej z akreditovanych vysokých škôl..



O grant môžu žiadať študenti prvého, druhého aj tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania s výnimkou prvákov na prvom stupni. Za predchádzajúci ukončený rok štúdia pritom museli dosiahnuť študijný priemer podľa slovenského kreditného systému do 1,8.



Plánovaná výška grantu je 55-tisíc eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je pritom päťtisíc eur. Projekty môžu záujemcovia predkladať len elektronicky prostredníctvom online formulára na internetovej stránke www.nadaciatatrabanky.sk, a to do 18. apríla.



"Študenti do sveta je jedným z najobľúbenejších grantových programov Nadácie Tatra banky. Z vysokého záujmu sa tešíme najmä preto, že si uvedomujeme, že za každou žiadosťou stojí vynikajúci a aktívny študent vysokej školy. V minulom roku odborná komisia vybrala 22 talentovaných študentov, ktorí za štúdiom vycestovali do USA, Japonska, rôznych štátov Európy či Juhoafrickej republiky,” uviedla Böhmerová.



