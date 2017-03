Výsledky žiakov sa zhoršujú, no ministerstvo nekoná, upozorňujú učitelia

Výsledky našich žiakov sa zhoršujú a čoraz viac zaostávame nielen za priemerom OECD, ale hlavne za našimi susedmi z Visegrádskej štvorky (V4).....

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Výsledky našich žiakov sa zhoršujú a čoraz viac zaostávame nielen za priemerom OECD, ale hlavne za našimi susedmi z Visegrádskej štvorky (V4). Ministerstvo školstva pod vedením nového ministra však neurobilo žiadny zásadný krok k náprave tohto stavu. Pre agentúru SITA to uviedol prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman, ktorý takto hodnotí rok fungovania ministerstva školstva od nástupu Petra Plavčana do čela rezortu.



Crmoman pripomína, že hlavné posolstvo výsledkov PISA je, že zaostávame vo výsledkoch žiakov v najzákladnejších oblastiach ako čítanie, počítanie a pochopenie prírodných zákonov okolo nás..





"Nech máme hocijaké názory na testovanie PISA, pre všetkých boli úlohy rovnaké a my za našimi susedmi zaostávame. Predchádzajúca vláda si stanovila plán opatrení na zlepšenie výsledkov v tomto testovaní, ktorý nesplnila. Realizované opatrenia vnímame ako polovičaté a proklamatívne. Nestačí napríklad vyhlásiť rok čitateľskej gramotnosti a urobiť niekoľko pôsobivých mediálnych vystúpení, pokiaľ sa nebudú systematicky zriaďovať chýbajúce knižnice, pokiaľ sa v existujúcich nebude obnovovať knižný fond a pokiaľ sa školská knižnica nestane príjemným a príťažlivým miestom pre žiakov," uviedol pre agentúru SITA Crmoman z komory učiteľov.



Do kresla vraj sadol minister bez vízie



Crmoman tvrdí, že už po niekoľkýkrát sa zopakovala situácia, keď si do ministerského kresla sadol minister bez premyslenej vízie systémových zmien, ktorú vytvára za pochodu a realizácia je v nedohľadne. V okolitých štátoch zatiaľ podľa neho prijímajú zásadné riešenia, ktoré ich školský systém posúvajú ďalej.



"My stále prešliapavame na mieste, čo sa nám v budúcnosti nemusí vyplatiť," dodáva Crmoman. Komora učiteľov tvrdí, že zatiaľ nezaznamenala zo strany ministerstva kroky, ktoré by zásadne zlepšili kvalitu vzdelávania na Slovensku. "Všetky doterajšie opatrenia považujeme za polovičaté a nesystémové. Ministerstvo a vláda akoby doteraz nenašli odvahu čeliť hlavným výzvam v rezorte, ku ktorým patria napríklad financovanie, platy, škôlky, asistenti, učebnice či vybavenie," uvádza sa v stanovisku Slovenskej komory učiteľov.



Slovenská komora učiteľov tvrdí, že na Slovensku sme svedkami čudného experimentu, keď od výrazne podfinancovaného systému očakávame aspoň priemerné výsledky. "Ak sa pripravovaná reforma bude striktne držať mantinelov stanovených v programovom vyhlásení vlády, o žiadnu reformu nepôjde. Bude to len kozmetické upravenie súčasného nevyhovujúceho stavu a zásadné problémy sa nevyriešia. Domnievame sa, že je najvyšší čas, aby sme si stanovili skutočne ambiciózne ciele, dobehli zaostávanie a vytvorili ďalším generáciám férové podmienky na vstup do profesijného sveta v globálnom prostredí. Na polovičaté riešenia naozaj nemáme čas," dodal Crmoman.



Plavčan presadzuje naštartovanie reformy



Minister školstva Peter Plavčan pri hodnotení roka na ministerstve uviedol, že za jeden z najdôležitejších krokov považuje naštartovanie reformy vzdelávania v regionálnom a vysokom školstve. Za významné považuje tiež zabezpečenie zvýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve od 1. septembra 2016 o šesť percent a vyjednanie ďalšieho rastu platov nad rámec programového vyhlásenia vlády od 1. septembra tohto roka o ďalších šesť percent. Vyzdvihol tiež pokrok vo vyhľadávaní talentov a pripomenul, že pred spustením je celoplošné testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl. Cieľom tohto testovania je odporučiť deťom aj rodičom druhy športov či disciplín, v ktorých môžu byť deti úspešné a podnietiť v deťoch záujem o šport. V septembri plánujú pilotné testovanie vo vybraných školách aj so skúšobnou prevádzkou softvéru na testovanie detí.





Plavčan tiež uviedol, že je spokojný s úspešným zvládnutím slovenského predsedníctva v Rade EÚ, v rámci ktorého ministerstvo školstva organizovalo 20 podujatí. Rada EÚ pritom schválila závery k podpore mladých výskumníkov či nových prístupov k práci s mladými ľuďmi s cieľom odhaliť a rozvinúť ich potenciál. Významné sú podľa neho aj splnené úlohy, ktoré smerujú k podpore prevencie prejavov extrémizmu u mladých ľudí.



Vyzdvihol pritom odborné semináre pre pedagógov, materiál pre učiteľov K prevencii extrémizmu a radikalizmu či usmernenie pre školy, aby so žiakmi navštívili miesta pripomínajúce obete nacizmu a fašizmu. Komora učiteľov však tvrdí, že rozšírenie hodinovej dotácie dejepisu v ZŠ môže prispieť proti šíreniu extrémizmu a demagógie len vtedy, ak učitelia súčasne dostanú efektívnu podporu vo forme kvalitných učebníc, metodických materiálov a digitálneho obsahu. Prevencii extrémizmu by sa podľa komory zároveň mali prierezovo zaoberať viaceré predmety.



Za dôležité považuje aj programy začleňovania



Dôležitá je podľa Plavčana aj podpora programov začleňovania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných a materských školách. Pripomenul pritom výzvu V základnej škole úspešnejší na personálne posilnenie o asistentov učiteľa a ďalších špecialistov s alokáciou 50 miliónov eur a národný projekt Škola otvoreným všetkým s dotáciou 30 miliónov eur, ako aj pokračovanie podpory rozširovania kapacít základných a materských škôl.



Pri otázke na výsledky v rámci medzinárodného testovania PISA Plavčan uviedol, že dôležitým zistením je, že naše deti a žiaci majú nízke sebavedomie, a tým aj motiváciu snažiť sa o lepšie výsledky. Preto je podľa Plavčana nevyhnutné, aby učitelia pomáhali žiakom odstraňovať tieto bariéry, aby si viac verili a motivovali ich k lepším výkonom. Zopakoval pritom, že pre zabezpečenie kvalitných učiteľov je potrebné vytvoriť adekvátne podmienky, predovšetkým, aby záujem o učiteľské povolanie a teda štúdium učiteľstva prejavovali výborní a nadaní absolventi stredných škôl. Platy učiteľov oproti zamestnancom v iných sférach spoločnosti považuje minister školstva za nízke. Za dôležité považuje zvyšovať platy učiteľov plošne a až následne sa zamerať na platy začínajúcich učiteľov.tvrdia