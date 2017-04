Vyšetrovatelia majú závažné pochybnosti, že listy z útoku v Dortmunde písali islamisti

Nemeckí vyšetrovatelia majú závažné pochybnosti o tom, že listy, ktoré sa našli neďaleko miesta utorňajšieho útoku na autobus futbalistov Borussie....

BERLÍN 15. apríla (WebNoviny.sk) - Nemeckí vyšetrovatelia majú závažné pochybnosti o tom, že listy, ktoré sa našli neďaleko miesta utorňajšieho útoku na autobus futbalistov Borussie Dortmund, skutočne napísali radikálni islamisti.





Domnievajú sa pritom, že zámerom listov môže byť práve pokus naviesť ľudí na to, aby si mysleli, že čin má islamistický motív. Samotný útok podľa nich môže byť činom akýchkoľvek extrémistov či dokonca násilníckych futbalových fanúšikov. .



Našli sa spolu tri listy



Vyplýva to zo správy vyšetrovateľov, o ktorej v piatok informovali nemecké verejnoprávne stanice ARD, WDR a NDR a tiež denník Süddeutsche Zeitung. Ich interpretácie následne za správne označila aj hovorkyňa prokuratúry Frauke Köhlerová.



"Je to skutočne pochybné," povedala na margo listov Köhlerová. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie však bližšie podrobnosti uviesť odmietla.





Na mieste utorňajšieho útoku sa našli spolu tri listy s priznaním sa k zodpovednosti. Všetky mali identický text v nemčine. Písalo sa v nich, že útok bol vykonaný v mene Alláha.



Zmieňovali sa tiež o decembrovom útoku na vianočný trh v Berlíne a požadovali stiahnutie nemeckých prieskumných lietadiel podporujúcich operácie proti džihádistom zo skupiny Islamský štát (IS) v Sýrii a tiež uzavretie americkej leteckej základne Ramstein v Nemecku. Viacerí odborníci o ich pravosti pochybovali už skôr.





Krajne pravicový e-mail



Nemecký denník Tagesspiegel zároveň v piatok informoval o tom, že dostal anonymný krajne pravicový e-mail, ktorý sa taktiež hlásil k zodpovednosti za utorňajší útok.



V jeho texte sa spomínal aj Adolf Hitler, ďalej preklínal multikulturalizmus a naznačoval, že k ďalšiemu útoku by mohlo dôjsť 22. apríla. Prokuratúra podľa Köhlerovej dostala kópiu tohto e-mailu.



Tri explózie zasiahli autobus futbalového tímu Borussia Dortmund v utorok večer, keď sa hráči viezli z hotela na úvodné stretnutie štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 proti AS Monaco. Zápas sa mal odohrať na štadióne klubu Borussia.



Pri útoku utrpel zranenia hráč Borussie, španielsky stopér Marc Bartra, ktorý sa následne podrobil operácii. Zranil sa tiež policajt, ktorý autobus sprevádzal na motocykli.







