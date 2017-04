Výrazné ochladenie na Slovensku so sebou prinieslo rekordné teploty i sneženie

Čakajú nás mimoriadne nízke hodnoty

SHMÚ až do piatku vydal niekoľko výstrah

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Po teplom marci a začiatku apríla sa na celom Slovensku výrazne ochladilo, pričom teploty klesli hlboko pod úroveň dlhodobého normálu. Rekordne nízke teploty umocňuje silný vietor a zrážky. Ako vysvetlil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), na Slovensko sa cez Balkán a karpatskú oblasť presúva tlaková níž ďalej na severovýchod a po jej zadnej strane k nám od severu prúdi studený, pôvodom arktický vzduch.„Vzhľadom na ročnú dobu bude mimoriadne chladno, maximá teploty očakávame v rozmedzí 3-8 °C , na severe len okolo 1 °C. Takéto hodnoty teploty vzduchu sú skôr typické pre záver zimy a začiatok jari a sú na úrovni dlhodobých rekordov pre toto obdobie,“ konštatoval SHMÚ. Zimný charakter počasia pripomínajú aj zrážky, ktoré budú od stredných polôh snehové, no miestami môže snežiť aj v nižších polohách. Pri vetre a snežení sa najmä na severe a vo vyšších polohách budú vytvárať aj snehové jazyky. .Vo štvrtok sa tlaková níž presunie ďalej nad čiernomorskú oblasť, v piatok nad Rusko a na počasie na Slovensku začne mať vplyv tlaková výš, ktorá sem bude zasahovať od západu. Ustanú síce zrážky, no naďalej k nám bude od severu prúdiť veľmi studený vzduch. Teplota prechodne klesne až na -7 až -10 °C, čo sú podľa SHMÚ mimoriadne nízke hodnoty oproti dlhodobému priemeru. „Takto chladno bolo v tomto roku naposledy 8. februára,“ uvádza SHMÚ. Počasie na 10 dníOd štvrtka očakávajú meteorológovia mrazy na takmer celom území a prízemné mrazy všade, pričom v dolinách a kotlinách sa ojedinele môže ochladiť až na -10 °C. Najchladnejšia noc by mala byť zo štvrtka na piatok. Cez víkend už môžeme očakávať postupné otepľovanie. SHMÚ pripomína, že výrazné ochladenie bolo na Slovensku aj v závere apríla minulého roku, keď v noci zaznamenali silné, niekde až rekordné mrazy, ktoré spôsobili veľké škody na rozvinutej vegetácii. „Aj toto ochladenie zrejme opäť spôsobí škody pri nočných mrazoch,“ uzatvára SHMÚ.SHMÚ vydal až do piatku niekoľko výstrah. Výstraha 2. stupňa pred vetrom na horách platí v stredu a štvrtok v okresoch Žilina, Martin, Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín môže vietor v polohách nad 1300 metrov v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 32 až 40 m/s (115 až 145 km/h). V ostatných častiach krajiny platí výstraha 1. stupňa pred vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou 18 až 22 m/s (65 ať 80 km/h).SHMÚ tiež varuje pred snežením v severných častiach krajiny ako aj v južnejších okresoch stredného Slovenska, kde platí výstraha 1. stupňa. Do štvrtka rána môže v týchto oblastiach napadnúť 15 až 30 cm snehu. V súvislosti so snežením varujú meteorológovia aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Na celom území Slovenska platí aj výstraha 1. stupňa pred prízemnými mrazmi. Teplota môže v noci zo stredy na štvrtok klesnúť až na - 7°C. „Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny,“ varuje SHMÚ. Počasie na 10 dní