Výmene ističov sa odberatelia elektriny nevyhnú

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) - Odberatelia sa výmenám ističov nevyhnú. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) preto apeluje na odberateľov, aby si rezervovanú kapacitu vyjadrenú veľkosťou amperickej hodnoty ističa dali do súladu so svojím reálnym odberom.



"Tento problém totiž budú musieť v budúcnosti tak či onak riešiť a po jednorázovej investícii môžu výrazne ušetriť. Je to zároveň výzva pre obce a mestá, či sociálne zariadenia, ktoré sa dlhodobo snažia rôznymi spôsobmi znížiť spotrebu elektriny, aby optimalizáciou rezervovanej kapacity ušetrili skutočne výrazne," informoval regulátor..



Regulačný úrad odporúča odberateľom, ktorí ešte neriešili veľkosť svojich ističov, aby sa obrátili na svojho dodávateľa elektriny a v spolupráci s ním optimalizovali rezervovanú kapacitu. "V prípade, ak nebude reagovať, nech sa obrátia s podnetom na úrad a my zasiahneme," zdôraznil regulátor.



Práve zvýšenie fixných poplatkov za ističe odštartovalo kauzu s cenami elektriny. Podľa ÚRSO na začiatku tohto chaosu bola skupina odberateľov s predimenzovanými ističmi, ktoré nezodpovedali ich odberu, vďaka čomu im fixné poplatky značne stúpli. "Naopak, tí odberatelia, ktorí mali ističe optimalizované ušetrili a to podľa starej aj novej vyhlášky. Úrad preto aj v súčasnej situácii, kedy sa vyhláška nastavuje podľa parametrov z roku 2016, apeluje na všetkých odberateľov, aby sa viac zaujímali o podmienky za akých odoberajú elektrinu od svojich dodávateľov," uzavrel regulátor.