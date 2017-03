Východu hrozia záplavy, na severe má silno fúkať, varujú meteorológovia

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred záplavami z dažďa a topiaceho sa snehu pre okresy Michalovce a Trebišov. Prvý stupeň výstrahy zároveň platí pre okresy Sobrance a Košice okolie. Tento stav má platiť do piatku do približne do 09:00.



Zároveň meteorológovia vystríhajú aj pred silným vetrom v okresoch na severe Slovenska. Rýchlosť vetra tam v nárazoch môže dosiahnuť 32 až 40 metrov za sekundu (115-145 km/h). Výstraha druhého stupňa má platiť do nedeľňajšej polnoci. .



