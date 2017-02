Východoslovenská energetika zákazníkov odpájať neplánuje

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Východoslovenskí energetici neplánujú odpájať ľudí od dodávky elektriny pre prípadné nezaplatenie januárových či februárových faktúr. Ako informovala spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE), k dnešnému dňu žiadnemu zákazníkovi neprerušila dodávku elektriny z dôvodu neplatenia zvýšených záloh pre rok 2017.



"Nakoľko preddavky aj keď zvýšené boli vystavené na základe v tom čase platných cenových rozhodnutí, platí naše odporúčanie, aby ich zákazníci uhradili. Rovnako platí aj verejný prísľub VSE, ktorá sa zaviazala, že po zmene cenových rozhodnutí tieto zvýšené preddavky odberateľom zohľadní v ďalších zálohách," uviedla špecialistka komunikácie VSE Katarína Šulíková..



Energetici priznávajú, že upomienky zasielali



Energetici priznávajú, že existuje 3 122 zákazníkov, ktorým boli zaslané upomienky za neuhradenie záloh. "Ide o zákazníkov z radu domácností spadajúcich do januárového cyklu, u ktorých vzhľadom na sled udalostí ešte neboli v tom čase upravené zálohy na výšku roka 2016. Zároveň platí, že u všetkých týchto zákazníkov je pozastavený proces odpájania a v prípade, že im bola vystavená pokuta za upomienku, táto im bude odpustená," dodala Šulíková.



Spoločnosť VSE zároveň pripomína, že upomienky boli spomínaným odberateľom odoslané koncom februára v čase, keď ešte nebolo zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví oznámené, že nové cenové rozhodnutia vydá do konca februára a že budú platiť spätne od 1. januára tohto roka.



"Opakujeme, že žiadnemu zákazníkovi sme za neuhradené preddavky 2017 neprerušili dodávku elektriny a ani neprerušíme. Týmto zákazníkom odpustíme poplatok za upomienku. Zákazníkov ubezpečujeme, že keď nám budú doručené cenové rozhodnutia a budeme vedieť stanoviť koncovú cenu, v čo najkratšej dobe nastavíme všetky procesy. Budeme upravovať rozpisy preddavkov a zákazníkom, ktorí dostali vyúčtovanie obsahujúce aj časť roku 2017, zašleme aj opravné faktúry," konštatovala Šulíková.



Na upomienky za faktúry upozornil Matovič



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nemá informácie o hromadných pokutách pre odberateľov elektriny a hrozbe ich odpájania zo strany dodávateľa VSE.



"V prípade, že odberateľ dostal takúto pokutu pre nezaplatenie zvýšených preddavkových platieb za január, prípadne február 2017, tá mu bude odpustená. Ak nie, nech sa obráti na úrad a ten bude každý takýto prípad riešiť individuálne. To isté sa týka aj prípadných pokút pre nezaplatenie vyúčtovacích faktúr, ktoré obsahujú aj obdobie mesiacov január, prípadne február roku 2017," uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz s tým, že medializované trhanie faktúr sa týkalo preddavkových platieb za január, február 2017. Teda ak niekto omylom nezaplatil vyúčtovaciu faktúru za staré vyúčtovacie obdobie, musí tak samozrejme urobiť, prípadne sa dohodnúť so svojim dodávateľom.



Na upomienky za nezaplatené faktúry za energie upozornil v utorok na tlačovej besede líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič. Ten vyhlásil, že po tom, čo premiér Robert Fico nedávno odkázal ľuďom, aby faktúry so zvýšenými cenami za energie roztrhali, Východoslovenská energetika posiela upomienky a hrozí odberateľom odpojením od energie.