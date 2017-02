Východoslovenská energetika bude meniť ceny elektriny

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) je pripravená meniť ceny elektriny podľa staronovej cenovej vyhlášky, ktorú by mal v najbližších dňoch schváliť regulačný úrad.



"Našich zákazníkov teraz prosíme o zhovievavosť, musíme si počkať na schválenie novej vyhlášky. Ubezpečujeme, že po legislatívnych zmenách nanovo prepočítame koncové ceny, faktúry a preddavkové platby. Samozrejme, zohľadníme už vyúčtované faktúry, respektíve zaplatené preddavkové platby," uviedla špecialistka komunikácie VSE Katarína Šulíková s tým, že každého zákazníka budú informovať..



Premiér Robert Fico v pondelok informoval, že . Nová vyhláška platná od začiatku tohto roka by tak mala dostať znova podobu z minulého roka. Poplatky za distribúciu by sa tak mali vrátiť na minuloročnú úroveň.