Východnú hranicu NATO treba podľa ministra Gajdoša posilniť

O pôsobení slovenských vojakov v Lotyšsku v druhom štvrťroku tohto roka a o bilaterálnej obrannej spolupráci rokoval minister obrany Petra....

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) - O pôsobení slovenských vojakov v Lotyšsku v druhom štvrťroku tohto roka a o bilaterálnej obrannej spolupráci rokoval minister obrany Petra Gajdoša s lotyšským rezortným partnerom Raimondsom Bergmanisom pri stretnutí šéfov rezortov obrany NATO v Bruseli. Informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.



"S lotyšským kolegom sme sa zhodli na nevyhnutnosti plne implementovať rozhodnutia varšavského summitu NATO vrátane posilnenia východnej hranice NATO," zdôraznil Gajdoš a pripomenul, že krajiny Visegrádskej štvorky (V 4) vysielajú tento rok do Pobaltia na rotačnej báze výcvikové jednotky. Vojaci z Českej republiky už v súčasnosti pôsobia v Litve, pričom rozhodnutie V4 o tomto spôsobe podpory bolo prijaté konsenzom v rámci NATO. .



O dôležitosti posilňovania východného krídla NATO pre efektívne odstrašenie a obranu aliancie sa hovorilo aj na dnešnom rokovaní ministrov obrany členských krajín aliancie. Minister Gajdoš potvrdil, že vyslanie do 152 vojakov na výcvikovú misiu V4 do Lotyšska už schválil slovenský parlament.



"Pokladáme to za náš prvý príspevok k bezpečnosti regiónu," uviedol a pripomenul, že , ktorý by mal v prípade nutnosti zabezpečiť bezproblémové rozmiestnenie síl aliancie na území východného krídla.