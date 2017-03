Výbušniny použité pri útokoch v Paríži a Bruseli pomáhal vyrobiť Sýrčan

Policajným vyšetrovaním sa zistilo, že výbušniny použité pri teroristických útokoch v Paríži a Bruseli pomáhal vyrobiť občan Sýrie - zrejme....

BRUSEL/PARÍŽ 7. marca (WebNoviny.sk) - Policajným vyšetrovaním sa zistilo, že výbušniny použité pri teroristických útokoch v Paríži a Bruseli pomáhal vyrobiť občan Sýrie - zrejme rodák z Aleppa, ktorý pricestoval do Európy pod falošným menom Ahmad Alkhald. Informoval o tom v utorok na svojej webovej stránke denník La Libre Belgique.



Podľa denníka Alkhald pomáhal najmä pri príprave "viest" samovražedných atentátnikov použitých 13. novembra 2015 pri útokoch v Paríži. Dôkazom toho sú stopy jeho DNA nájdené na dvoch z nich. Tieto vesty Alkhald vyrábal spoločne s Najimom Laachraouim, ktorý neskôr - 22. marca 2016 - spolu s komplicom spáchal teroristický útok na bruselskom letisku Zaventem. .



Usvedčili ho šifrované audiozáznamy



Laachraoui sa s Alkhaldom radil aj pri príprave výbušnín TATP použitých pri útokoch na Zaventeme a na stanici metra Maelbeek v Bruseli. Alkhald sa vtedy podľa belgického denníka nachádzal už v sýrskej Rakke, ktorá je baštou kalifátu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



O ich napojení svedčia zabezpečené a šifrované audiozáznamy, ktoré sa našli v počítači odhodenom atentátnikmi zo Zaventemu. Počítač polícia objavila v odpadkovom koši v bruselskej štvrti Schaerbeek.



Vyhlásili po ňom medzinárodné pátranie



Denník La Libre Belgique zverejnil Alkkhaldovu fotografiu a informoval, že po Sýrčanovi bolo vyhlásené medzinárodné pátranie. Vyšetrovatelia zistili, že 16. novembra 2015 Alkhald letecky odcestoval z Viedne do Istanbulu, kde sa jeho stopa stráca. Miesto, kde sa momentálne nachádza, nie je známe.



Na jeseň roku 2015 Alkhald pricestoval zo Sýrie najprv do Macedónska, odkiaľ sa do EÚ presunul za pomoci jediného preživšieho podozrivého zo spáchania teroristických útokoch v Paríži - Salaha Abdeslama, ktorý je momentálne vo francúzskom väzení s prísnym režimom.