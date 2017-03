Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií sa bude zaoberať prezidentom Kiskom

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií začne konanie voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Ako dnes povedal novinárom predseda výboru Martin Poliačik (SaS), dôvodom začatia konania je účasť prezidenta na poklepaní základného kameňa mrakodrapu vo Varšave.



„Vo firme, ktorá ide mrakodrap stavať, pracuje jeho dcéra,“ dodal ako dôvod Poliačik. Členovia výboru by sa mali podnetom zaoberať na najbližšom zasadnutí, ktoré musí zvolať predseda výboru. Podnet voči prezidentovi na výbor poslali koaliční poslanci Smeru a SNS. Podľa nich zneužil svoje právomoci, keď vládnym špeciálom letel na návštevu Poľska spolu so svojou dcérou Natáliou a inými súkromnými osobami..





V stredu o 15:00 poslancom NR SR minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) predloží informáciu o využívaní letky ministerstva vnútra za roky 2015 až 2017. Žiadajú o to poslanci za Smer-SD a návrh predložil poslanec Martin Nemky, ktorý vychádzal z medializovaných informácií, že prezident Andrej Kiska využíva letku na cesty, ktoré nie sú vždy služobné. Nemky žiada túto informáciu preveriť a tiež vypracovať informáciu o využití letky aj ostatnými ústavnými činiteľmi.