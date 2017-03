Vy ste rozhodli: Lidl ponúka najlepší pomer kvality a ceny na Slovensku

maloobchodný reťazec





medzinárodný maloobchodný reťazec





pekárenské výrobky





Pilos: mlieko





Saguaro: fľašková perlivá voda





Saguaro: fľašková neperlivá voda





Sympathica: sladké nátierky





Bratislava, 28. marca 2017 ( WBN/PR ) - Lidl je pre Slovákov symbolom najlepšieho pomeru ceny a kvality na trhu. O absolútnom víťazstve diskontného reťazca v prestížnej medzinárodnej ankete Best Buy Award 2017/2018 rozhodli v internetovom hlasovaní priamo spotrebitelia. Okrem absolútneho víťazstva uspel Lidl aj v ďalších kategóriách: .Išlo o historicky druhý ročník prieskumu Best Buy Award na Slovensku. V edícii 2015/2016 získal Lidl takisto osem prvenstiev, vrátane hlavnej kategórie. „Ocenenia Best Buy sú dôkazom, že v Lidli sa zákazníci naozaj nemusia rozhodovať medzi kvalitou a cenou, u nás totiž nájdu oboje. Sú o to hodnotnejšie, že o nich rozhodli tí najdôležitejší – naši zákazníci," povedal Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti Lidl Slovenská republika. Lidl je tiež trojnásobným víťazom Ceny verejnosti v rámci súťaže Obchodník roka a získal tiež 27 medailí kvality QUDAL.Prieskum Best Buy Award realizuje švajčiarska organizácia ICERTIAS – International Certification Association GmbH, ktorá sa špecializuje na skúmanie spokojnosti spotrebiteľov vo viac ako dvoch desiatkach krajín na štyroch kontinentoch. V tomto prieskume sa nemeria podiel na trhu ani sila značky, ale výhradne iba skúsenosť, spokojnosť s kvalitou služby a ponuka trhu tak, ako ich vnímajú opýtaní.Prieskum Best Buy Award 2017/2018 sa na území Slovenska realizoval vo februári na vzorke 1200 opýtaných. Respondentmi boli občania Slovenska nad 15 rokov. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom internetového dotazníka použitím metódy CAWI – DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). Otázky v prieskume Best Buy Award boli otvorené, účastníci teda nemali možnosť výberu z navrhnutých odpovedí. Namiesto toho podľa vlastného uváženia a na základe vlastných skúseností uviedli výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú najlepší pomer ceny a kvality na slovenskom trhu.Cieľom projektu a certifikátu Best Buy Award je zjednodušiť pre zákazníkov hľadanie najlepšieho tovaru a služieb za najvýhodnejšie ceny na miestnom i medzinárodnom trhu. Prieskum Best Buy Award sa realizuje plne v súlade s ustanoveniami „Medzinárodného kódexu praktík marketingových a sociálnych výskumov", ktoré prijala Medzinárodná obchodná komora (ICC) a Európska asociácia marketingového výskumu (ESOMAR).