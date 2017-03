Vstup Mosta-Híd do koalície bol podľa Bugára obetou v prospech stability

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) – Vstup strany Most-Híd do vládnej koalície je podľa jej predsedu Bélu Bugára obetou v prospech stability na Slovensku.



Parlamentné voľby sa konali 10. marca 2016. Ako povedal Bugár v piatok pre agentúru SITA, súčasná vládna koalícia, ktorá po voľbách vznikla, bola nielen jediná možná, ale aj stabilná alternatíva..





Most-Híd vstupom do koalície získal podľa neho možnosť naplniť predvolebné sľuby. V sobotu sa hodnotením roku od parlamentných volieb bude zaoberať republiková rada strany. Bugár na nej chce členom rady povedať, čo konkrétne sa za rok strane podarilo presadiť.



Republiková rada sa bude zaoberať aj prípravou na jesenné regionálne voľby. Bugár chce členom rady predstaviť svoje očakávania v súvislosti s tvorbou predvolebných koalícií. Podľa neho vzniknú rôzne koalície . "V prvom rade by mali vzniknúť koalície, ktoré budú stabilné a prospešné pre región,“ povedal s tým, že určite iná koalícia vznikne v Banskobystrickom kraji a iné budú v ďalších regiónoch.



