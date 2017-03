Všímajte si pôvod výrobku, apelujú na spotrebiteľov potravinári

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva slovenských spotrebiteľov, aby si viac všímali pôvod potravín. Reaguje tak na kauzu dovozu nebezpečného mäsa z Brazílie. Podľa SPPK "obchodovať s nakazeným brazílskym mäsom s cieľom predávať ho spotrebiteľom v členských krajinách Európskej únie, vrátane Slovenska, je príkladom ľudského a obchodného hyenizmu a zároveň aj nebezpečného hazardu s ľudským zdravím". Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Komora pripomína, že po oficiálnom laboratórnom potvrdení dvojakej kvality potravín je to v krátkom čase už druhý veľký potravinový problém, ktorý sa bezprostredne dotýka aj slovenských zákazníkov. SPPK preto vyzýva všetkých spotrebiteľov na Slovensku, aby boli veľmi obozretní pri nákupoch výrobkov z dovozu a neprestávali sledovať pôvod potravín..





„Práve takéto nešťastné prípady hazardovania s ľudským zdravím opätovne potvrdzujú to, že musíme naďalej pozorne sledovať pôvod potravín na pultoch obchodov. Uvedomujeme si, že spotrebitelia sa pri kúpe orientujú aj podľa ceny potravín. Stále ich však nabádame, aby preferovali slovenské potraviny, vyrobené z bezpečných domácich surovín,“ povedal predseda SPPK Milan Semančík. Ako ďalej Holéciová uviedla, v časoch potravinových škandálov by mali byť spotrebitelia obozretní, aké výrobky vkladajú do nákupných košíkov.



Zástupcovia potravinárov dovoz nevyhovujúceho mäsa z Brazílie ostro odsúdili, podľa nich Slovensko nesmie byť potravinovým smetiskom Európy alebo sveta. Zároveň dodali, že Slováci nie sú občania druhej kategórie, ku ktorým by mali smerovať pochybné a zdraviu nebezpečné výrobky. „Na Slovensku vedia domáci potravinári vyrobiť vysoko kvalitné a bezpečné potraviny, ktoré sú pod neustálou kontrolou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a ktoré nenesú pachuť potravinových škandálov,“ uzavrela Holéciová.