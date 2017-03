VšZP sa vyjadrila k ozdravnému plánu, kontroverzné návrhy pozastavila

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Všetky opatrenia z ozdravného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) majú za cieľ to, aby sa finančné prostriedky maximálne využili v prospech pacientov. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol šéf VšZP Miroslav Kočan. "Chceli by sme ušetriť okolo 90 miliónov eur na výdavkoch v roku 2017,“ povedal. Poisťovňa podľa neho predovšetkým znižuje ceny výkonov bez toho, aby sa to dotklo pacientov. Aj po realizácii úsporných opatrení pritom bude VšZP podľa Kočana vykazovať stratu.



V súvislosti s návrhmi na zmenu kategorizácie, ktoré VšZP podala do kategorizačnej komisie, šéf VšZP uviedol, že ide o bežnú činnosť poisťovne. „Nemá to nič spoločné s ozdravným plánom,“ povedal. Vlani poisťovňa podala 14 takýchto návrhov a v tomto roku išlo zatiaľ o 6 návrhov. Pri hepatitíde typu C Kočan upozornil na to, že vlani mala na bezinterferónovú liečbu hepatitídy typu C poisťovňa vynaložiť 2,2 mil. eur, avšak reálne na to išlo 11,3 mil. eur. VšZP očakávala 85 pacientov s hepatitídou typu C, avšak reálne to bolo 251 pacientov. .



"Toto bol dôvod, prečo sme dali podnet na to, aby sme sa znova pozreli v kategorizačnej komisii na to, aké boli predpoklady používania lieku a ako sa dospelo k tomu počtu pacientov a aké majú byť celkové prostriedky na túto liečbu alokované,“ uviedol Kočan. Odmietol to, že týmto návrhom berie poisťovňa možnosť pacientom sa liečiť. "Ešte stále existuje alternatívna liečba, ktorá je, priznávam, menej úspešná zhruba o 10 percent, 20 percent, ale je stále dostupná pacientom,“ povedal k liečbe hepatitídy typu C. Medializované návrhy predložené do kategorizačnej komisie VšZP podľa Kočana pozastavila.



VšZP sa nachádza v ozdravnom režime od decembra minulého roka, kedy ozdravný plán schválil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Ozdravný plán vznikol kvôli tomu, že zazmluvnené výkony, náklady na zdravotnú starostlivosť presiahli v minulom roku príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne,“ povedal Kočan.



Plán neobsahuje žiadne opatrenia proti pacientovi



Ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) neobsahuje žiadne opatrenia, ktoré by išli proti pacientovi. Vyhlásil to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) po utorkovom stretnutí s premiérom SR Robertom Ficom. "Vyjadril som sa dosť jasne niekoľkokrát, že nemôžeme robiť úspory, ktorých cieľom je šetrenie na pacientovi, ale že chceme robiť redistribúciu zdrojov tam, kde to má význam," povedal šéf rezortu.



Minister zdôraznil, že minulotýždňové informácie o možnom odopretí liečby pre niektoré skupiny obyvateľov, či už ide o ľudí s poruchou zraku, alebo s hepatitídou, rezort dementoval. Návrhy sa podľa neho nezakladajú na pravde a neprešli by cez neho. "Zdravotná poisťovňa má záujem, aby sa stabilizovala. Je to naša základná poisťovňa, štátna poisťovňa, ktorá poskytuje najkvalitnejšie služby v oblasti zdravotníctva. Nemôžeme dopustiť, aby sme takéto dezinformácie ďalej podporovali," vyhlásil v utorok Drucker.