Vrchol leta je ešte ďaleko, no India už zápasí s vlnou extrémnych horúčav

Veľké časti Indie v sobotu zasiahli horúčavy s teplotami od 36 do 44 stupňov Celzia, hoci k vrcholu leta chýba ešte vyše mesiaca. Severoindické....

NAÍ DILLÍ 1. apríla (WebNoviny.sk) - Veľké časti Indie v sobotu zasiahli horúčavy s teplotami od 36 do 44 stupňov Celzia, hoci k vrcholu leta chýba ešte vyše mesiaca. Severoindické horské turistické strediská ako je Kullú a Muktéšvar, kde býva začiatkom apríla zvyčajne chladno, sa pražia vo vyše 30-stupňových teplotách, čo je päť až osem stupňov nad normálom.



Indická meteorologická služba varovala, že veľké časti centrálnej a severnej Indie musia rátať s vlnou horúčav až extrémnych horúčav. Už skoršie upozornila, že letné teploty budú tento rok vyššie ako zvyčajne..



Nedávno zverejnená štúdia vo vedeckom časopise Proceedings of the US National Academy of Sciences varovala, že prídu smrtiace vlny horúčav, a to najmä vo veľkomestách. A to aj v takom prípade, že sa podarí udržať globálne otepľovanie pod hranicou dvoch stupňov Celzia, stanovenou v parížskej klimatickej dohode.



Zo záverov štúdie vyplýva, že dokonca aj pri náraste otepľovania do dvoch stupňov Celzia musia veľkomestá ako pakistanské Karáčí či indická Kalkata očakávať každoročne podobné podmienka, aké prežili v smrtiacich horúčavách v roku 2015.



Počas vlny horúčav v južnej Ázii v roku 2015 sa teploty miestami pohybovali okolo 50 stupňov Celzia. V Indii vtedy zomrelo najmenej 2000 ľudí a v Pakistane 1200.