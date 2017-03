Vrchársky test na Paríž-Nice sa stal korisťou Simona Yatesa

FAYENCE 10. marca (WebNoviny.sk) - Britský cyklista Simon Yates sa stal víťazom piatkovej vrchárskej 6. etapy na etapových pretekoch Paríž-Nice.



Člen tímu Orica-Scott sa presadil v záverečných pasážach 193,5 km dlhej etapy z Aubagne do Fayence, keď zaútočil na druhom stúpaní na Col de Bourigaille, nedokázala sa na neho dotiahnuť ani skupina 17 jazdcov vrátane všetkých favoritov. Za Yatesom so 17-sekundovým odstupom prišiel do cieľa Kolumbijčan zo Sky Sergio Henao, tretiu pozíciu si vybojoval Austrálčan v drese BMC Racing Richie Porte s mankom 26 sekúnd..





Na štvrtom mieste klasifikovali domáceho Juliana Alaphilippa z družstva Quick-Step Floors, ktorý mierne zvýšil svoj náskok na čele priebežného celkového poradia. Pred krajanom Tonym Gallopinom (Lotto Soudal) vedie o 36 sekúnd, tretí Henao zaostáva o 46 sekúnd.



Zo slovenskej trojice vo farbách tímu Bora-Hansgrohe prišli do cieľa dvaja, Michael Kolář s Jurajom Saganom figurujú vo výsledkovej listine na 154., resp. 155. mieste s mankom 25:04 min. Erik Baška do piatkovej etapy nenastúpil. Celkovo je Sagan na 140. priečke s takmer hodinovým odstupom, Kolářovi patrí 147. post (+1:02:36 h). V sobotu je na programe predposledná siedma etapa so štartom v Nice a cieľom na vrchole kopca Col de la Couillole.



Paríž-Nice 2017:







, 2. Sergio Henao (Kol.) Sky +17 s, 3. Richie Porte (Aus.) BMC Racing +26, 4. Julian Alaphilippe (Fr.), 5. Daniel Martin (Ír.) obaja Quick-Step Floors - obaja +29, 6. Ion Izaguirre (Šp.) Bahrain-Merida +32,... 154. Michael Kolář, 155. Juraj Sagan obaja +25:04 min, Erik Baška (všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe nenastúpil na štart



1. Julian Alaphilippe (Fr.) Quick-Step Floors 21:58:22 h, 2. Tony Gallopin (Fr.) Lotto Soudal +36 s, 3. Sergio Henao (Kol.) Sky +46, 4. Gorka Izaguirre (Šp.) Movistar +57, 5. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +1:20 min, 6. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +1:31,... 140. Juraj Sagan +58:36, 147. Michael Kolář (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +1:02:36



