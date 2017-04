Vrátim sa ešte silnejší, odkazuje po úraze Ibrahimovič. Koniec kariéry si nepripúšťa

MANCHESTER 24. apríla (WebNoviny.sk) - Švédsky futbalový kanonier v službách anglického Manchestru United Zlatan Ibrahimovič je presvedčený, že zranenie kolena, ktoré skrátilo jeho prvú sezónu na Old Trafforde, nebude znamenať aj koniec jeho kariéry. "Vrátim sa ešte silnejší," sľúbil na instagrame 35-ročný bombardér, ktorý nedohral štvrtkovú domácu odvetu štvrťfinále Európskej ligy s belgickým Anderlechtom Brusel.





Tréner Manchestru José Mourinho ho musel stiahnuť z trávnika v 93. minúte. Ibrahimovič si škaredo podvrtol pravé koleno pri dopade z výskoku, keď si hruďou spracovával jednu z mnohých nakopávaných lôpt do šestnástky súpera. Severan si vážne poškodil kolenný väz a na trávnikoch vraj bude absentovať minimálne do januára 2018, hoci klub nezverejnil žiadnu prognózu..





Ibrahimovič po vlaňajšom odchode z Paríža Saint-Germain podpísal zmluvu na jeden rok. Ako "červený diabol" strelil vo všetkých súťažiach 28 gólov. "Moje zranenie nie je žiadna novinka, nejaký čas si oddýchnem od futbalu. Prekonám to ako všetko ostatné a vrátim sa ešte silnejší. Aj tak hrám len jednou nohou, takže by to nemal byť problém. Sám sa rozhodnem, kedy skončiť. Kapitulácia nie je medzi možnosťami. Čoskoro sa uvidíme," odkázal Ibrahimovič.