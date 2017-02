Vráti sa Halák do NHL Je horúcim kandidátom na zmenu dresu

NEW YORK 16. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák, ktorého New York Islanders v závere kalendárneho roka umiestnili na waiver listinu nechránených hráčov a odtiaľ ako nikým nechcený putoval na farmu v AHL do mužstva Bridgeport Sound Tigers, je podľa NHL v dvadsiatke najhorúcejších adeptov na zmenu dresu v tomto prestupovom období. Kluby môžu trejdovať hráčov do 1. marca.



Jednotkou na virtuálnom zozname je útočník Colorada Matt Duchene, dvojkou obranca St. Louis Kevin Shattenkirk a trojkou brankár Tampy Bay Ben Bishop. V top 20 sú aj veteráni Shane Doan, Radim Vrbata (obaja Arizona), Jarome Iginla (Colorado), Brian Gionta (Buffalo) či Ryan Miller (Vancouver). .



Halákovi patrí 12. pozícia. Za Bridgeport nastúpil na 14 zápasov s priemerom 2,03 inkasovaného gólu a 92,9-percentnou úspešnosťou zákrokov. Významnou prekážkou pre potenciálnych záujemcov o služby 31-ročného Bratislavčana zostáva jeho platný kontrakt do konca sezóny 2017/2018 s príjmom až 4,5 milióna dolárov ročne. V NHL nastúpil v dresoch Islanders, Washingtonu Capitals, St. Louis Blues a Montrealu Canadies na dovedna 388 zápasov (2,42 gólu a úspešnosť 91,6 %).