Vrátený zákon o cirkvách vyvolal medzi poslancami diskusiu

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Ustanoviť podmienky pôsobenia cirkví a náboženských spoločností na Slovensku je podľa poslanca NR SR za SNS Tibora Bernaťáka právom Slovenskej republiky. Povedal to v utorok v pléne parlamentu pri opätovnom prerokovávaní novely zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločnosť. Bernaťák sa opieral o nález Ústavného súdu SR.



Novela z dielne SNS má sprísniť podmienky pre registráciu cirkví alebo náboženských spoločností. Bernaťák povedal, že podľa ústavného súdu slovenská ústava pri ustanovovaní podmienok na udelenie statusu právnickej osoby cirkvám a náboženským spoločnostiam vytvára zákonodarcovi priestor pre možnosť uplatnenia značnej miery uváženia..



"Stav, že určitá cirkev alebo náboženská spoločnosť nie je registrovaná, neznamená ani neimplikuje skutočnosť, že príslušníci takýchto zoskupení sú obmedzovaní v samotnej podstate práva na slobodu svojho vyznania, a to v jeho prejave," uviedol Bernaťák. Doplnil, že podľa ústavného súdu navrhovaná zmena by nezasahovala do tejto slobody.



Podla Poliačik prehĺbi diskrimináciu



Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marián Kotleba sa vyjadril, že návrh podporí. Podľa Borisa Kollára z hnutia Sme rodina je zákon dobrý a pomáha chrániť náš spôsob života, na aký sme zvyknutí. "My sa musíme začať zodpovedne chrániť," povedal na margo neustáleho prílivu utečencov.



Podľa neho v súčasnosti narastá počet trestných činov v súvislosti s príchodom ľudí vyznávajúcich islam. Moslimovia nie sú ochotní sa prispôsobiť našim podmienkam, a preto je podľa neho načase, aby sme sa aj prijatím tohto zákona začali chrániť.



Cieľom je eliminovať špekulatívne registrácie



Podľa predkladateľov je cieľom novely zákona eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností za účelom získania finančných príspevkov od štátu. Národniari preto navrhujú zvýšiť pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti minimálny počet ich plnoletých členov z 20-tisíc na 50-tisíc. "Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu v Slovenskej republike de iure aj de facto slobodne pôsobiť, pričom štát obmedzuje ich pôsobenie jedine rešpektovaním právneho poriadku," uviedol Bernaťák.



Dodal, že registráciou na Ministerstve kultúry SR získavajú tieto cirkvi mnohé výhody, napríklad môžu žiadať štát o finančné príspevky na platy svojich duchovných, na prevádzku cirkevných škôl či vyučovanie náboženstva na štátnych školách. "Tento štát má ale legitímne právo určiť registračné podmienky, ktoré spĺňajú tie subjekty, ktorých vieru vyznáva nie zanedbateľný počet občanov Slovenskej republiky," povedal Bernaťák. SNS však nechce touto novelou obmedziť nikoho náboženskú slobodu, pretože je to základné ľudské právo každého človeka.