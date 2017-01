Vonnovej dlho očakávaný návrat sa blíži, začne v Altenmarkte

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE 12. januára (WebNoviny.sk) - Dlhý čas čakania sa končí, americká zjazdárka Lindsey Vonnová bude o pár dní späť v kolotoči Svetového pohára. Držiteľka rekordného počtu 76 víťazstiev v pretekoch o krištáľové glóbusy sa predstaví po prvý raz v tejto sezóne v sobotňajšom zjazde v rakúskom Altenmarkte-Zauchensee.



Vo štvrtok na tom istom mieste absolvuje prvý oficiálny tréning, ktorý sa začne o 12.30 h. Niekdajšia zjazdárska kráľovná o tom informovala prostredníctvom twitteru. Práve v Altenmarkte sa Vonnová v minulosti štyrikrát postavila na najvyšší stupeň v pretekoch SP a pred dvoma rokmi tam 36. triumfom vyrovnala rekord v počte víťazstiev vo Svetovom pohári v zjazde, ktorý dovtedy patril iba Rakúšanke Annemarie Moserovej-Pröllovej.



"Boli to tvrdé mesiace čakania, keď som až 300 hodín strávila rehabilitáciou. Som nadšená, že môj návrat sa odohrá práve v Altenmarkte, teda na mieste, kde som dosiahla veľké úspechy. Ani neviem slovami opísať, ako sa na to teším," uviedla Vonnová. Fenomenálna Američanka chýbala vo Svetovom pohári od konca februára minulého roka, keď si na pretekoch v Andorre spôsobila zlomeninu holennej kosti a musela vzdať súboj s Larou Gutovou o veľký glóbus, jej piaty v kariére.



Keď sa už začiatkom novej sezóny pripravovala na návrat, 10. novembra si pri páde na tréningu v Copper Mountain zlomila pravú ruku na viacerých miestach. Neskôr vo Vaile absolvovala operáciu. "Musíme si počkať, ako bude vyzerať na tréningu a podľa toho sa zariadime. Návrat za každú cenu nebude mať zmysel," povedal o 32-ročnej štvornásobnej držiteľke veľkého krištáľového glóbusu vo Svetovom pohári šéf amerického zjazdárskeho tímu Patrick Riml na sklonku starého roka.



Vonnová má pred sebou ešte minimálne dva ciele, ktoré by si ešte chcela splniť - prekonanie absolútneho rekordu Ingemara Stenmarka v počte triumfov v SP (86) a tiež úspech na ZOH 2018 v Pjongčangu. "Bez tejto motivácie by som už dávno súťažne nelyžovala," uviedla Vonnová.