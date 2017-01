Volkswagen súhlasil so zaplatením enormnej pokuty

WASHINGTON 12. januára (WebNoviny.sk) - Americká prokuratúra obvinila šiestich vysokopostavených zamestnancov Volkswagenu z Nemecka v súvislosti s emisným škandálom firmy a automobilka súhlasila s priznaním viny a zaplatením pokuty v sume 4,3 mld. USD.



Americké ministerstvo spravodlivosti, ktoré v stredu informovalo o obvineniach a o dohode o priznaní viny, uviedlo, že v nemeckej automobilke vznikol plán s cieľom spáchať podvod a potom ho zakryť, pričom na ničení dôkazov sa údaje podieľalo prinajmenšom 40 zamestnancov.



Všetci šiesti obvinení sú nemeckí občania a piati zostávajú v Nemecku. Jediným zatknutým je Oliver Schmidt, ktoré zadržali cez víkend v Miami počas návštevy USA. Schmidt bol generálnym manažérom kancelárie Volkswagenu pre technickú údržbu a environmentálnu problematiku v USA. Medzi obvinenými sú aj dvaja bývalí šéfovia oddelenia vývoja motorov vo Volkswagene a bývalý šéf manažmentu kvality a bezpečnosti produktov.



Americká prokuratúra pravdepodobne bude mať ťažkosti dostať ich na súdne pojednávanie do USA. Nemecké zákony totiž vo všeobecnosti nedovoľujú vydanie občanov krajiny do zahraničia, ak to nie je v rámci Európskej únie. Americké úrady nevylúčili možnosť, že obvinia ďalších manažérov Volkswagenu.



Pokuty znamenajú, že náklady Volkswagenu na emisný škandál v USA dosahujú sumu takmer 20 mld. USD bez zahrnutia poklesu predaja a poškodenia dobrého mena automobilky. Volkswagen už skôr uzavrel dohodu s americkými úradmi ochrany životného prostredia a majiteľmi áut o odškodnení, ktoré je v celkovej sume 15 mld. USD. Hoci náklady automobilky sú obrovské a v prípade mnohých firiem by viedli k bankrotu, Volkswagen potrebné financie má, keďže disponuje hotovosťou v sume 33 mld. USD.