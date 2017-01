Volkswagen spochybnil rozhodnutie súdu v emisnej kauze

BERLÍN 18. januára (WebNoviny.sk) - Automobilová skupina Volkswagen (VW) sa odvolá proti rozhodnutiu nemeckého súdu, podľa ktorého musí majiteľovi vozidla s naftovým motorom spätne vyplatiť plnú kúpnu cenu. Oznámil to v stredu hovorca spoločnosti Nicolai Laude.



Súd v meste Hildesheim v utorok konštatoval, že majiteľ vozidla Škoda Yeti 2.0 TDI, ktorý ho kúpil v roku 2013 za 26 499 eur, má od koncernu nárok na odškodnenie vo výške plnej kúpnej ceny. V prípade, ak rozhodnutie potvrdia aj odvolacie súdy, môže to znamenať precedens, ktorý automobilke výrazne zvýši náklady spojené s jej kauzou falšovania emisných testov. Hovorca skupiny vyjadril presvedčenie, že automobilka s odvolaním uspeje, nakoľko súdy v minulosti v obdobných prípadoch rozhodovali v jej prospech.



V septembri 2015 nemecký koncern Volkswagen priznal, že do svojich vozidiel inštaloval softvér umožňujúci zatajiť skutočné množstvo vypúšťaných emisií. Neskôr nemecká automobilka oznámila, že tento softvér maskujúci skutočné množstvá emisií môže mať približne 11 mil. áut vo svete.