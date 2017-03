Volejbalisti Nitry zdolali Záhreb a vybojovali bronz v MEVZA Cup-e

ZÁHREB 12. marca (WebNoviny.sk) - Hráči úradujúceho slovenského šampióna VKP Bystrina SPU Nitra vybojovali bronz v rámci volejbalového MEVZA Cupu 2016/2017.



Dramatický záver tretieho setu .



Nitrania, ktorí v sobotňajšom semifinále na turnaji Final Four v chorvátskom Záhrebe prehrali 0:3 s tímom rakúskeho Hypo Tirol Innsbruck, v nedeľňajšom zápase o 3. miesto zvíťazili 3:0 (20, 23, 25) nad mužstvom domáceho klubu HAOK Mladost.



Zverenci trénera Mareka Kardoša v dramatickom závere tretieho setu zužitkovali druhý mečbal, predtým odvrátili jeden setbal domácich.



Innsbruck, v kádri aj so slovenským reprezentačným smečiarom Štefanom Chrtianskym mladším, si v nedeľu od 17.30 h v repríze vlaňajšieho finále zmeria sily s obhajcom trofeje a favoritom na celkové prvenstvo, slovinským ACH Volley Ľubľana.



Druhý medailový úspech pre Slovensko



V Záhrebe sa súbežne koná aj Final Four ženskej edície MEVZA Cupu s účasťou kvarteta Calcit Ľubľana (Slovin.), HAOK Mladost Záhreb (Chor.), Nova KBM Branik Maribor (Slovin.), Linamar-Békéscsabai RSE (Maď.), aj tento turnaj vyvrcholí v nedeľu zápasmi o konečné umiestnenie.



MEVZA Cup je súťaž pre kluby z krajín Stredoeurópskej volejbalovej oblastnej asociácie (MEVZA) a je nástupcom niekdajšej tradičnej Stredoeurópskej ligy. Participujú tímy z Rakúska, Chorvátska, Česka, Maďarska, Slovenska a Slovinska.



Bronz nitrianskych volejbalistov je pre Slovensko druhým medailovým úspechom, v sezóne 2013/2014 skončili na treťom mieste hráči ŠK Chemes Humenné.



MEVZA Cup volejbalistov - Final Four - Záhreb



HAOK Mladost Záhreb (Chor.) - VKP Bystrina SPU Nitra (SR) 0:3 (-20, -23, -25) - Nitra získala bronz



85 min



Zostava a body Nitry: Zaťko 3, Kubš 10, Ludha 9, I. Rehák 14, Grut 8, Kašper 8, libero Turis (Horník 5, T. Hollý, Malina)







ACH Volley Ľubľana (Slovin.) - Hypo Tirol Innsbruck (Rak.) /17.30/