Vojnoví veteráni dostanú zľavy v oddychových zariadeniach rezortu obrany

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Vojnoví veteráni budú mať v oddychových zariadeniach rezortu obrany zľavy až do výšky 25 percent. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva Danka Capáková, dohodlo sa na tom vedenie ministerstva obrany so spoločnosťou Horezza, ktorej zakladateľom je rezort obrany. Zmluva na poskytovanie zliav je uzatvorená do konca roka 2019.





Zľavy sa podľa rezortu budú týkať všetkých ubytovacích zariadení akciovej spoločnosti Horezza. "Nárok na poskytnutie zľavy v našich zariadeniach v Piešťanoch, Tatranských Zruboch, na Zemplínskej Šírave a na Smrekovici vo Veľkej Fatre budú mať aj manžel, či manželka alebo druh či družka, ktorí žijú s vojnovým veteránom v spoločnej domácnosti a majú rovnaký trvalý pobyt. Vzťahuje sa to tiež na ich deti a vnúčatá, ktoré by s nimi boli ubytované," ozrejmila predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Horezza, a.s. Daniela Kurtulíková..



Rezort obrany chce podľa Capákovej aj týmto spôsobom zaistiť reálne výhody v prospech vojnových veteránov. "Táto novinka zapadá do celkovej koncepcie starostlivosti o vojnových veteránov z obdobia druhej svetovej vojny, ale aj novodobých veteránov, čiže účastníkov operácií a misií medzinárodného krízového manažmentu," uviedla.



V uplynulých mesiacoch rezort obrany uzavrel tiež dohody so všetkými vyššími územnými celkami na poskytovanie zľavnených a voľných vstupov pre vojnových veteránov do múzeí a kultúrnych inštitúcií v ich pôsobnosti.



