Vojaci na misiách budú môcť cez sviatky volať domov dlhšie

Minister obrany Peter Gajdoš sa dnes prostredníctvom videokonferencie spojil so slovenskými vojakmi, ktorí slúžia v zahraničných misiách....

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Minister obrany Peter Gajdoš sa dnes prostredníctvom videokonferencie spojil so slovenskými vojakmi, ktorí slúžia v zahraničných misiách a operáciách. Úlohy budú plniť aj počas sviatkov, ďaleko od svojich rodín a blízkych. Šéf rezortu obrany vojakom zaželal šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky a úspešný štart do ďalšieho roka.



Zaujímal sa, aká bude ich služba počas sviatočných dní a potešil ich aj darčekom. S rodinami a blízkymi budú môcť telefonovať viac, keďže im navýšil stanovenú normu, ktorú môžu využiť na telefonovanie. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.



Ako s prvým sa skontaktoval s veliteľom operácie EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine Ľubošom Murčekom. "Bezpečnostná situácia je stabilná. Ráno na Štedrý deň vyrážam na cestu, aby som pozdravil celý náš tím," informoval ministra veliteľ. Slovenskí vojaci totiž pôsobia v tejto krajine na viacerých miestach.



Vianočné sviatky si pripomenú aj vojaci v operácii Resolute Support v Afganistane "Vianočný stromček a priestor máme ozdobený, plánujeme spoločnú kapustnicu. Použijeme ingrediencie, ktoré sme si doniesli zo Slovenska," uviedol veliteľ slovenského kontingentu Oliver Toderiška.



Veliteľ misie UNFICYP na Cypre Rudolf Eštók informoval šéfa rezortu obrany o tom, aké povinnosti budú plniť počas sviatkov, aj ako prežijú tieto dni. "Máme živý stromček a drevený betlehem," povedal veliteľ. V mierovej pozorovateľskej misii UNTSO na Blízkom východe pôsobia dvaja naši profesionálni vojaci. "Zostávam na pozorovateľskom stanovisku medzi Sýriou a Izraelom," informoval ministra Stanislav Miščík z UNTSO.



Ako dodal k štedrovečernému stolu si zasadne spolu s kolegami z iných krajín. V pozorovateľskej misii EÚ v Gruzínsku máme jedného vojaka, plukovníka Reného Háza, ktorý práve na Vianoce odchádza na dovolenku na Slovensko.



V súčasnosti pôsobí v zahraničných misiách a operáciách 255 našich vojakov. Najviac našich vojakov pôsobí na Cypre, a to až 169, v Afganistane 42 a v Bosne a Hercegovine ich slúži 41.



Dvaja príslušníci pôsobia v pozorovateľskej misii UNTSO na Blízkom východe a jeden v pozorovateľskej misii EÚ v Gruzínsku. Keďže úlohy je potrebné plniť aj počas sviatkov, len malá časť z nich má možnosť stráviť nasledujúce dni s rodinami a blízkymi.