Vodička narazila do stromu, dve malé deti sú vážne zranené

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) – Dve malé deti sa vo štvrtok ráno ťažko zranili pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala za obcou Zolná v smere na Očovú (okr. Zvolen). Agentúru SITA o tom informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Vozidlo Škoda Felícia, ktoré viedla 28-ročná vodička zo Zlatých Moraviec, z doposiaľ nezistených príčin vrazilo do stromu, odkiaľ ho opäť odhodilo na vozovku. V aute sa viezli aj dcérky vodičky vo veku päť rokov a dva mesiace, ťažké zranenia utrpela celá posádka. . Dvojmesačné dievčatko previezol do nemocnice vrtuľník. Nehodu už polícia vyšetruje, pričom skúmať bude aj skutočnosť, či boli osoby vo vozidle riadne pripútané.

