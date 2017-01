Vodiči pozor, autá v Paríži musia mať ekologickú známku

Mesto Paríž zavádza ďalšie opatrenia na boj s rastúcim znečistením ovzdušia v hlavnom meste, a to ekologickú známku. Okrem zákazu premávky....

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Mesto Paríž zavádza ďalšie opatrenia na boj s rastúcim znečistením ovzdušia v hlavnom meste, a to ekologickú známku. Okrem zákazu premávky vozidiel vyrobených pred 1. januárom 1997, premávky párnych a nepárnych poznávacích značiek (ŠPZ) a zväčšovania počtu peších zón, platí od 16. januára pre všetkých vodičov motorových vozidiel nová povinnosť označiť svoje vozidlá špeciálnou ekologickou známkou. Upozorňuje na to ministerstvo zahraničných vecí na svojej internetovej stránke.



Tzv. vignette Crit´Air kategorizuje motorové vozidlá do šiestich skupín podľa roku výroby a miery ich negatívneho vplyvu na kvalitu ovzdušia, ktoré budú určovať ich oprávnenie pre pohyb vo vyhradených zónach cestnej premávky. Vozidlá v kategórii s najväčšou mierou znečistenia budú môcť v meste premávať iba cez víkendy a v pracovné dni medzi 20:00 a 08:00 hodinou. Opatrenie sa vzťahuje aj na motorové vozidlá imatrikulované v zahraničí.



Slovenskí vodiči si budú môcť známku zakúpiť výhradne cez portál https://www.certificat-air.gouv.fr/ od 1. februára 2017. Vtedy by podľa rezortu mala byť stránka sprístupnená aj v inom, než francúzskom jazyku. Cena známky je fixne stanovená na 3,70 eura + poštovné.



V prípade, že sa bude motorové vozidlo pohybovať vo vyhradenej zóne bez zakúpenej ekologickej známky, vystavuje sa riziku udelenia pokuty vo výške od 68 do 135 eur v závislosti od typu vozidla, varuje MZV. Ako dodal rezort, okrem mesta Paríž zavádzajú povinnosť ekologických známok aj mestá Grenoble a Lyon.