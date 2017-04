Vodič sa pred policajtami skryl v lese, našiel ho policajný pes

BRATISLAVA/DUNAJSKÁ STREDA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Policajný pes Iron vypátral muža, ktorý sa na aute snažil ujsť policajtom, havaroval a skrýval sa v lese. Hliadka chcela vodiča Mercedesu C Class zastaviť v Šamoríne, ten však všetky ich výzvy ignoroval a dupol na plyn.



Vo vysokej rýchlosti mal namierené na Dunajskú Stredu. V obci Báč nezvládol zákrutu a narazil do plota bývalého družstva. Nechal tu naštartované auto a ušiel do lesa. Jeho úkryt však v krátkom čase odhalil služobný doberman..



Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, na 28-ročného Dunajskostredčana bol vydaný zatykač, našli mu aj sušenú rastlinu a začaté je trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť. Prípad polícia vyšetruje.