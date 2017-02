Vodič nezastavil na stopke, zahynula spolujazdkyňa

BRATISLAVA/VEĽKÝ KRTÍŠ 31. januára (WebNoviny.sk) - Vodič v križovatke nezastavil na stopke, táto chyba stála život jeho spolujazdkyňu. Tragická nehoda sa stala v pondelok predpoludním v katastri obce Slovenské Kľačany v okrese Veľký Krtíš. Tridsaťosemročný vodič Octavie vošiel do križovatky a nezastavil, do jeho auta narazil 56-ročný vodič dodávky Citroen Jumper, ktorý išiel po hlavnej ceste.



Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, 46-ročná spolujazdkyňa v Octavii z Martina zomrela na mieste, vodiča osobného auta previezli leteckí záchranári do banskobystrickej nemocnice. Vodič dodávky sa zranil ľahko. Škody na autách prekročili 17-tisíc eur. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje. .



Táto nehoda je už šiestou tragickou nehodou v Banskobystrickom kraji od začiatku roka. Presné príčiny nehôd stále vyšetrujú, no predbežne to vyzerá na najčastejšie opakujúce sa chyby, a to neprispôsobenie rýchlosti, precenenie svojich schopností, porušenie povinností či nepozornosť.