Vodič, čo vrazil do chodcov v Heidelbergu, tvrdošijne mlčí

Tridsaťpäťročný muž, ktorý je dôvodne podozrivý, že v sobotu narazil motorovým vozidlom do skupiny chodcov v nemeckom Heidelbergu, pričom....

HEIDELBERG 27. februára (WebNoviny.sk) - Tridsaťpäťročný muž, ktorý je dôvodne podozrivý, že v sobotu narazil motorovým vozidlom do skupiny chodcov v nemeckom Heidelbergu, pričom jednému z nich, 73-ročnému dôchodcovi, spôsobil smrteľné zranenia, je naďalej v nemocničnej starostlivosti, avšak tvrdošijne mlčí k motívom svojho konania, aj keď je pri vedomí. Vyplýva to z dnešných informácií policajných zdrojov.



V priebehu niekoľkých dní by postrelený muž, ktorý má za sebou chirurgický zákrok, mal byť schopný prevozu. Len čo sa tak stane, prevezú ho do väzenskej nemocnice. .



Vodič, o ktorého štúdiu polícia zatiaľ nezverejnila žiadne podrobnosti, avšak uviedla, že doteraz na seba bezpečnostné zložky neupozornil, sa snažil po náraze utiecť. Vyzbrojený bol pri tom kuchynským nožom. Zatiaľ nevedno, či mal úmysle zraniť týmto nožom ďalších ľudí. Policajti ho na úteku postrelili do brucha.



Bezpečnostné zložky preverujú medzičasom nielen postup svojich príslušníkov, ktorí sú oprávnení používať strelné zbrane iba v extrémnych situáciách, ale aj trestnoprávnu relevantnosť množstva nezriedka urážlivých príspevkov na sociálnych sieťach.