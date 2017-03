Vodárne majú zaplatiť 60-tisíc rodičom dievčatka, ktoré sa utopilo v kanáli v Nitre

Západoslovenská vodárenská spoločnosť má zaplatiť 60-tisíc eur rodičom trojročnej Vanesky, ktorá sa utopila po tom, čo spadla na provizórne prikrytú....

NITRA 15. marca (WebNoviny.sk) – Západoslovenská vodárenská spoločnosť má zaplatiť 60-tisíc eur rodičom trojročnej Vanesky, ktorá sa utopila po tom, čo spadla na provizórne prikrytú kanalizačnú šachtu v Nitre. Rozhodol o tom Okresný sú v Nitre.



Ako informovala zástupkyňa hovorcu Krajského súdu v Nitre Tatiana Muziková, žalovaný je povinný zaplatiť každému z rodičov 30 000 eur do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Vodárne tiež musia zaplatiť súdny poplatok zo žaloby vo výške 1833 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Rodičia dievčatka žiadali odškodné 120-tisíc eur..



Krajský súd v Nitre pred časom oslobodil dvoch pracovníkov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí boli obžalovaní z prečinu usmrtenia v spolupáchateľstve. „Nebolo dokázané, že skutok spáchali obžalovaní. Rozsudok je právoplatný,“ uviedla Muziková.



Trojročná Vaneska zomrela 10. mája 2012 vo večerných hodinách v mestskej časti Nitry Krškany. Počas prechádzky so svojím strýkom skočila na provizórne prikrytú kanalizačnú šachtu. Doska sa pod ňou zlomila, spadla do šachty a uniesla ju voda v kanalizácii. Telíčko vyplavilo v čistiarni odpadových vôd.