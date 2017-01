Vo veku 82 rokov zomrel bývalý iránsky prezident Rafsanžání

TEHERÁN 8. januára (WebNoviny.sk) - Vplyvný bývalý iránsky prezident Alí Akbar Hášimí Rafsandžání v nedeľu v Teheráne vo veku 82 rokov zomrel. Oznámila to štátna televízia. Iránske médiá predtým informovali, že Rafsandžáního prijali dopoludnia do nemocnice v hlavnom meste Teheráne so srdcovou arytmiou.



Duchovný Rafsandžání bol jedným z architektov islamskej revolúcie, ktorá v roku 1979 zvrhla šáha Mohammada Rezu Pahlavího a ustanovila v Iráne náboženský štát.



Prezidentom bol v rokoch 1989-1997 a v súčasnosti predsedal poradnému orgánu najvyššieho duchovného vodcu Iránu, ajatolláha Alího Chameneího. Podľa tlačovej agentúry AP mal blízko k súčasnému prezidentovi Iránu Hasanovi Rúhánímu a podporoval jeho reformné snahy vrátane priamych jadrových rokovaní Iránu s Washingtonu.