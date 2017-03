Vo veku 65 rokov zomrela speváčka Věra Špinarová

Vo veku 65 rokov zomrela v nedeľu v Motolskej nemocnici česká rocková speváčka Věra Špinarová. Oznámil to jej syn Adam Pavlík, informoval v pondelok Český....

PRAHA 27. marca (WebNoviny.sk) - Vo veku 65 rokov zomrela v nedeľu v Motolskej nemocnici česká rocková speváčka Věra Špinarová. Oznámil to jej syn Adam Pavlík, informoval v pondelok Český rozhlas.



Speváčka skolabovala minulý týždeň v stredu počas koncertu v meste Čáslav v Stredočeskom kraji, kde ju postihla zástava srdca. Vďaka prítomnosti lekárky v sále a bleskovému zásahu záchranárov dostala okamžite prvú pomoc a po stabilizácii životných funkcií ju previezli vrtuľníkom do nemocnice. Jej syn následne uviedol, že u Špinarovej nastala zástava srdca a jej stav je veľmi vážny..





Najväčším hitom Věry Špinarovej bola lyrická balada talianskeho skladateľa Ennia Morriconeho z filmu Vtedy na západe, ktorú spievala s českým textom. Medzi ďalšie nezabudnuteľné hity Špinarovej patria piesne Raketou na Mars, Kouzlo bílejch čar či duet s Petrou Janů To máme mládež.



Na hudobnej scéne pôsobila od roku 1967 v kapelách Flamingo či Majestic, neskôr prešla na sólovú dráhu. V roku 1976 skončila druhá na Bratislavskej lýre s piesňou Lúčenie, ktorú spievala slovensky. Do revolúcie vydala sedem albumov a v 90. rokoch sa po dlhšej pauze pokúsila o návrat na výslnie s ďalšími tromi albumami.



Pravidelne koncertovala až do marca tohto roku. Na koncertoch ju sprevádzala kapela Adama Pavlíka, jej syna z prvého manželstva. V jednom zo svojich posledných rozhovorov vyhlásila, že ju teší "blbnúť na koncertoch. Stále ma náramne baví spievať českému publiku", citoval ju spravodajský server iDNES.cz.



, ,