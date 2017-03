Vo finálovom zjazde bol najrýchlejší Talian Paris, jeho krajan Fill obhájil malý glóbus

ASPEN 15. marca (WebNoviny.sk) - Talian Peter Fill obhájil malý glóbus za sezónny triumf v zjazde vo Svetovom pohári alpských lyžiarov. V poslednom zjazde sezóny 2016/2017 v americkom Aspene triumfoval jeho krajan Dominik Paris, Fillovi stačila na celkové víťazstvo aj druhá priečka, keďže jeho hlavný konkurent Nór Kjetil Jansrud sa nevošiel ani do elitnej desiatky.



V sumáre ôsmich pretekov v kráľovskej disciplíne Fill predstihol Jansruda o 23 bodov. Tridsaťštyriročný Fill sa stal držiteľom malého glóbusu napriek tomu, že v tejto súťažnej zime nevyhral ani jedny preteky v zjazde v rámci Svetového pohára. Za trofejou ho posunuli štyri druhé a jedno tretie miesto. Sezónny víťaz zjazdu bez triumfu v jednotlivých pretekoch sa zrodil prvýkrát od sezóny 1993/1994, keď sa to podarilo luxemburskému univerzálovi Marcovi Girardellimu..



"Bolo to dnes dobré, teším sa z glóbusu. Zjazdovka mi sedela, cítil som sa výborne. Dnešný deň je pre Taliansko výnimočný. Je mi trochu ľúto Kjetila Jansruda. Na rozdiel odo mňa si pripísal dve víťazstvá, ale glóbus môže mať len jeden," povedal Peter Fill vo vysielaní Eurosportu.



Na zjazdovke Ruthie´s Run s dĺžkou 2855 m v slnečnom počasí sa predstavilo iba 23 zjazdárov, ktorí si vybojovali právo účasti vo finále SP. Paris a Fill vyťažili z dobrého výkonu najmä v spodnej viac zatočenej časti trate, kde Jansrud prišiel o celkový triumf. Už istému držiteľovi malého glóbusu za super G nestačil ani náskok 33 bodov pred finálovým zjazdom pred Fillom. Paris si pripísal ôsmy triumf v pretekoch SP v kariére, druhý v tejto sezóne.



Finále SP 2016/2017 - Aspen (USA) - streda - výsledky:



1. Dominik Paris 1:33,07 min, 2. Peter Fill (obaja Tal.) +0,08 s, 3. Carlo Janka (Švaj.) +0,18, 4. Manuel Osborne-Paradis (Kan.) +0,25, 5. Adrien Theaux (Fr.) +0,29, 6. Erik Guay (Kan.) a Andreas Sander (Nem.) +0,31, 8. Matthias Mayer +0,32, 9. Vincent Kriechmayr (obaja Rak.) +0,52, 10. Johan Clarey (Fr.) +0,53, 11. Kjetil Jansrud (Nór.) +0,54



1. Peter Fill (Tal.) 454 bodov - malý glóbus, 2. Kjetil Jansrud 431, 3. Dominik Paris (Tal.) 371, 4. Hannes Reichelt (Rak.) 267, 5. Beat Feuz (Švaj.) 259, 6. Erik Guay (Kan.) 255