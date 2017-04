Vo finále majstrovstiev sveta do 18 rokov na seba nariazia tímy USA a Fínska

POPRAD 22. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti USA a Fínska sa stretnú vo finále majstrovstiev sveta do 18 rokov, ktoré sa konajú v Poprade a Spišskej Novej Vsi.



Američania postúpili do boja o zlato v sobotňajšom večernom semifinále v Poprade, keď si poradili so Švédmi 4:3 po predĺžení. Mladí hokejisti USA viedli 1:0 aj 2:1, no potom Švédi dokázali streliť dva góly a otočili stav duelu. Na 3:3 vyrovnal v 48. min Quintin Hughes a v 10. min predĺženia poslal amerických reprezentantov do finále Sean Dhooghe..





Hráči Fínska sa radovali z postupu v popoludňajšom stretnutí tiež v Poprade, keď zdolali rovesníkov z Ruska 2:1 po predĺžení. Obhajcovia prvenstva z amerického Grand Forks sa dostali do vedenia v 26. min po zásahu Jesseho Ylönena v presilovej hre.



Rusko vyrovnalo v úvode tretej tretiny, presadil sa strelec víťazného gólu zo štvrťfinálového súboja proti Slovensku Kiril Slepec. O postupe Fínov do finále rozhodol v ôsmej minúte predĺženia Toni Utunen presnou strelou od modrej čiary.



Majstrovstvá sveta 2017 hokejistov do 18 rokov



SEMIFINÁLE







26. Ylönen (Virtanen, Kotkaniemi), 68. Utunen (Anttalainen, Kupari) - 42. Slepec (Toropčenko)



3:5 na 2 min, 1:0, 0:0, DiPietro (Švaj.), Nikolic (Rak.) - Hancock II (USA), Výleta (SR), 2936 divákov



11. Pastujov (Dhooghe, Miller), 27. Gildon (Mismash, Hughes), 48. Hughes (Norris), 70. Dhooghe (Poehling) - 21. Olofsson (Bemström, Lundeström), 45. Zetterlund (Brannström, Liljegren), 47. Sylvegard (Johansson)



5:4 na 2 min, 1:1, 0:0, Heikkinen (Fín.), Kulev (Rus.) - Kupčus (Lot.), Ondráček (ČR), 2732 divákov