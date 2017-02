Vo Viedni odsúdili utečencov, ktorí znásilnili mladú ženu

VIEDEŇ 1. februára (WebNoviny.sk) - Vo Viedni odsúdili utečencov, ktorí znásilnili mladú ženu. Troch tínedžerov z Afganistanu, ktorí vlani v apríli znásilnili vo viedenskom Prátri 21-ročnú študentku z Turecka, poslal v utorok Krajinský súd vo Viedni na šesť, respektíve päť rokov za mreže.



Odsúdení tresty akceptovali .



Obeti, ktorá sa po hospitalizácii vrátila do vlasti a stále trpí postraumatickými problémami, prisúdil odškodné vo výške 24 310 eur. Odsúdení, v čase spáchania zločinu chlapci vo veku 16-17 rokov, tresty akceptovali. Prokurátorka sa k verdiktu súdu zatiaľ nevyjadrila, takže rozsudky ešte nie sú právoplatné.



Utečenci si pomocou mince otvorili dvere na ženskej toalete, aby so študentkou "mali sex", ako sa krátko po zadržaní priznal jeden z nich. Turkyni nepomohla ani snaha privolať pomoc, násilníci jej upchali ústa a udreli jej hlavu o konštrukciu WC.



Vyhostenie Afgancov je otvorenou otázkou



Najmladší z trojice sa na samotnom znásilnení podľa súdneho znalca nepodieľal a vyviazol s päťročným trestom väzenia.



Za poľahčujúcu okolnosť považoval súd doterajšiu bezúhonnosť trojice obžalovaných, ktorí sa k svojmu činu priznali. Súd vzal do úvahy aj ťažké pomery, v ktorých Afganci vyrastali, aj ich útek do Európy bez sprievodu rodičov. Za priťažujúcu okolnosť naopak súd považoval opakovanie trestného činu, mimoriadne brutálny postup obžalovaných a fakt, že traja si trúfli na osamelú obeť na toalete.



Sudca navyše naznačil, že si nedokáže predstaviť udelenie povolenia na pobyt v Rakúsku trojici po odpykaní trestu. Zdôraznil však, že vyhostenie Afgancov je otvorenou otázkou, ktorej riešenie nie je záležitosťou súdu.